Родителям особенных детей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Международный день инвалидов установлен Генассамблеей ООН в 1992 году и отмечается

3 декабря. В Беларуси День инвалидов введен в 1998 году указом № 157.

3 декабря сложно назвать праздничной датой, но и умалять ее важность нельзя. В этот день люди пытаются помочь с защитой прав и свобод тем, кто по какой-то причине утратил трудоспособность. Сегодня всё больше и больше встречается детей-инвалидов. Различные физические дефекты, проблемы со слухом и зрением, болезни психического характера — список заболеваний, способных привести к инвалидности, долгий. Инвалидность ребенка часто становится причиной глубокой и продолжительной социальной дезадаптации всей семьи. Действительно, воспитание особенного ребенка, независимо от характера и сроков его заболевания или травмы, изменяет привычный ритм жизни всей семьи. Обнаружение у малыша дефекта развития и подтверждение инвалидности может вызвать у родителей тяжелое стрессовое состояние. Это время боли, которую необходимо пережить, печали, которая должна быть излита.

Психологи выделяют 4 фазы психологического состояния в процессе становления позиции родителей к ребенку-инвалиду.

1 фаза — «шок», когда родители чувствуют растерянность, беспомощность, страх, возникает чувство собственной неполноценности.

2 фаза — «неадекватное отношение к дефекту», характеризуется негативизмом и отрицанием поставленного диагноза, что является своеобразной защитной реакцией.

3 фаза — «частичное осознание дефекта ребенка», сопровождается чувством «хронической печали». Это депрессивное состояние, являющееся «результатом постоянной зависимости родителей от потребностей ребенка, следствием отсутствия у него положительных изменений».

4 фаза — начало социально-психологической адаптации всех членов семьи, вызванной принятием дефекта, установлением адекватных отношений со специалистами и достаточно разумным следованием их рекомендациям.

К сожалению, далеко не все мамы и папы особенных детей приходят к правильному решению и обретают дальнейшую жизненную перспективу.

Рекомендации родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями, следующие:

Никогда не жалейте ребенка из-за того, что он не такой, как все. Дарите ребенку любовь и внимание, но не забывайте, что есть и другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются. Организуйте быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя «жертвой», отказываясь от своей личной жизни. Не ограждайте ребенка от обязанностей и проблем. Решайте все дела вместе с ним. Предоставьте ему самостоятельность в действиях и принятии решений. Следите за своей внешностью и поведением. Ребенок должен гордиться вами. Не бойтесь отказать малышу в чем-либо, если считаете его требования чрезмерными. Чаще разговаривайте с ребенком. Помните, что ни телевизор, ни радио не заменят вас. Не ограничивайте ребенка в общении со сверстниками. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. Больше читайте, и не только специальную литературу, но и художественную. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и перенимайте чужой. Не изводите себя упреками. В том, что у вас больной ребенок, вы не виноваты. Помните, что когда-нибудь малыш повзрослеет и ему придется жить самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней.

Квалифицированную психологическую помощь можно получить в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» при личной встрече с психологом либо по телефону 5-16-24. Наш адрес: г. Несвиж, ул. Ленинская, 115 а, каб. №14.

Юлия Малец,

психолог НРТЦСОН.