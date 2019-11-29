Умер белорусский писатель и драматург Анатолий Делендик

Источник материала: Tut.by

Умер белорусский писатель, драматург, автор сценария фильма «Анастасия Слуцкая» Анатолий Делендик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил режиссер Юрий Елхов.

«Сегодня на 85-м году ушел из жизни известный советский и белорусский писатель и драматург Анатолий Андреевич Делендик. Вечная ему память!» — написал Елхов.

Анатолий Делендик родился 4 марта 1934 года в деревне Кулаки Солигорского района Минской области. Медик по образованию, 11 лет проработал врачом психиатрической клиники. В 1969 году заочно закончил московский Литературный институт имени Горького.

Писал на русском и белорусском языках. В театрах было поставлено около 30 его пьес, снято 6 фильмов. Около 20 лет Делендик проработал членом сценарно-редакционной коллегии «Беларусьфильма». Член Союза писателей СССР с 1965 года. Вместе с режиссером Юрием Елховым Делендик работал над фильмом «Анастасия Слуцкая», который получил 17 призов на международных кинофестивалях, в том числе в США и Китае.