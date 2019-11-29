В агрогородке Жидче чествовали работников сельского хозяйства Пинщины

Источник материала: Полесская правда



Агрогородок Жидче вряд ли видел столько почетных гостей и артистов со всего района. Небольшой уютный зал сельского Дома культуры был полон – здесь чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Пинщины.

Праздничный тон масштабному мероприятию задавал образцовый духовой оркестр Парохонской детской школы искусств под управлением П.П. Соломянюка, приветствовавший гостей праздника в фойе Дома культуры. Выставка хлебных караваев от каждого сельхозпредприятия Пинщины свидетельствовала об успешном завершении сельско-хозяйственного года.

Всех собравшихся в зале приветствовал председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич, которому преподнесли хлебный каравай, испеченный из муки нового урожая.

– Для жителей Пинского района День сельских тружеников является одной из важнейших праздничных дат. Стабильная слаженная работа сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий служит гарантией дальнейшего повышения благосостояния наших жителей. Нынешний сельскохозяйственный год сложился для нас достаточно успешно – мы сумели значительно увеличить валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, наблюдается положительная динамика в производстве продукции животноводства. Благодаря труду сельчан наш район имеет статус успешного региона, будучи одной из точек роста Брестской области. Именно агропромышленный комплекс является локомотивом социально-экономического развития Пинского района.

Слова благодарности И.М. Брилевич адресовал всем, кто напряженно и ответственно работает на общий результат: руководителям, специалистам, рядовым труженикам сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих сельское хозяйство предприятий.

– На селе случайных людей не бывает, – подчеркнул И.М. Брилевич. – Все больше в сельхозпредприятия приходит молодежь. Это люди, которые сделали осознанный выбор, связали свою жизнь с сельским хозяйством, действительно преданы земле, Пинскому району. Мы, безусловно, всячески их поддерживаем и приветствуем.

От имени руководства областного исполнительного комитета сельских тружеников с их профессиональным праздником поздравил первый заместитель председателя облисполкома Валерий Ребковец, который пожелал Пинскому району не только сохранять положительную динамику в своем развитии, но и с каждым годом двигаться вперед, осваивать новые технологии.

В.В. Ребковец вручил юбилейные медали Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь «100 лет органам государственного управления сельского хозяйства и продовольствия Беларуси» председателю райисполкома И.М. Брилевичу, заместителю директора ОАО «Парохонское» Н.Н. Бонцевичу, директору ОАО «Плещицы» Д.В. Шпаковскому. Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь был удостоен директор ОАО «Почапово» С.Н. Созончук.

Слова благодарности от всех жителей Пинска адресовал труженикам села председатель горисполкома Иван Ребковец за то, что каждодневным кропотливым трудом они обеспечивают возможность горожанам иметь на своих столах все необходимые продукты.

– Мы живем в быстроменяющемся мире. Но профессия хлебороба была и остается востребованной и актуальной. Благодарю вас за преданность выбранной профессии, пусть ваш труд окупается богатым урожаем. Город Пинск и Пинский район всегда были надежными партнерами, и в будущем надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Сельчане всегда могут рассчитывать на помощь горожан, – отметил И.Г. Ребковец.

Поздравления с праздником прозвучали также от председателя районного Совета депутатов И.И. Гузича, первого заместителя райисполкома Ю.А. Хвостюка и председателя районной организации профсоюза работников агропро-мышленного комплекса С.А. Торчило.

В тот день дипломами, почетными грамотами и благодарственными письма-

ми областного и районного исполнительных комитетов, Советов депутатов, областного и районного комитетов отраслевого профсоюза были награждены руководители сельхозпредприятий, добившихся наивысших результатов на уборке урожая, среди которых открытые акционерные общества «Парохонское», «Ставокское», «Лопатино», «Почапово», «Валище», а также десятки тружеников аграрной отрасли региона – комбайнеры, водители, механизаторы, главные агрономы, главные инженеры, операторы зерносушильных установок… Среди награжденных также работники перерабатывающих предприятий – Пинских мясокомбината, комбината хлебопродуктов, винодельческого завода, филиала ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Полесские журавины», ОАО «Рыбхоз «Полесье», ПМК-58.

Праздничное мероприятие было бы неполным без искрометных номеров творческих коллективов и солистов района, которые выступили на сцене Жидченского Дома культуры с концертной программой «Людзям працы – гонар і пашана». Также на сценической площадке, установленной возле СДК, состоялся концерт коллективов любительского творчества Пинщины. Здесь же работали торговые объекты Пинского райпо, игровые площадки, выставка-продажа «Город мастеров». Для желающих сделать фото на память были организованы фотозоны.

Сергей Крыльчук,

директор ОАО «Лопатино»:

– Итоги нас радуют, мы получили неплохой урожай зерна. В этом году хозяйство заняло 3-е место в районном соревновании на уборке зерновых и зернобобовых культур, валовый сбор зерна составил 6 986 тонн. Хорошая ситуация и с кормами. Я очень доволен своим коллективом, у нас все люди образованные, дисциплинированные. Около 70% работников – в возрасте до 40 лет. Среди награжденных – молодой водитель Артур Довгенко, оператор КЗС Андрей Некрашевич, ведущий специалист по кормопроизводству Илья Касперович. Нынешний праздник – хороший повод сделать небольшой перерыв в работе, но пока отдыхать рано, отдых у нас будет впереди.

Федор Истоменок,

старший комбайнер ОАО «Охово»:

– Мы довольны, что попали на такой праздник, это действительно наш праздник, людей труда. В этом году мы заняли 1-е место в районном соревновании, 4-е – в областном. На своем комбайне мы всегда намолачиваем больше тысячи тонн зерна. У нас приличный стаж работы – я в хозяйстве с 2006 года, Николай трудится 25 лет, на уборке он уже 8-й год. Нам приятно работать в паре, понимаем друг друга, поддерживаем, да еще мы и соседи. В эту уборочную, мало того, что заняли первое место, мы и неплохо заработали.

Инна Урбанович

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