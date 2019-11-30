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В Париже за 117 тысяч евро продали сапоги Наполеона. Он носил их в ссылке на острове Святой Елены

30.11.2019 23:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сапоги, принадлежавшие французскому императору Наполеону Бонапарту, продали на аукционе в Париже более чем за 117 тысяч евро. Об этом сообщил французский аукционный дом Drouot.

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