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В Париже за 117 тысяч евро продали сапоги Наполеона. Он носил их в ссылке на острове Святой Елены
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Источник материала:
Tut.by
Сапоги, принадлежавшие французскому императору Наполеону Бонапарту, продали на аукционе в Париже более чем за 117 тысяч евро. Об этом сообщил французский аукционный дом Drouot.
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