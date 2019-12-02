«Этому правилу нет места в XXI веке»: украинская модель судится с «Мисс мира»

Источник материала: Tut.by

24-летняя украинка Вероника Дидусенко судится с конкурсом «Мисс мира»: ее дисквалифицировали после победы в национальном отборе год назад из-за маленького сына.

«Требования для участия в» Мисс мира" - дискриминационные. Им в XXI веке нет места", — говорит сейчас мама пятилетнего мальчика.

Правила соревнований запрещают участвовать в конкурсе любой женщине, у которой есть дети.

«Я хочу изменить их, бросить вызов. Я хочу убедиться, что правила „Мисс мира“ меняются со временем», — рассказала модель Би-би-си.

«Я хочу сделать конкурс более приспособленным к современности, чтобы он отражал реалии жизни современных женщин, которые могут идеально балансировать между своей карьерой и личной жизнью», — добавляет Дидусенко.

Вероника говорит, что участвовала в конкурсе «Мисс Украина» в 2018 году, чтобы развить собственный благотворительный проект, и удивилась, когда ее признали победительницей.

«Унижение и оскорбление»

Дидусенко должна была представлять Украину на конкурсе «Мисс мира», но через четыре дня ее дисквалифицировали .

«Это было унизительно и оскорбительно, — вспоминает модель. — Я чувствовала себя очень плохо, потому что это не просто моя история, это проблема для тысяч женщин по всему миру, которые, возможно, хотят принять участие, но не имеют возможности, потому что они являются матерями».

Вероника признается, что видела правила еще в бланке заявки, но говорит, что организаторы все равно склонили ее к участию.

«Почему женщине должно быть запрещено участие только потому, что она мать? Бессмыслица какая-то», — считает Вероника Дидусенко.

«То, что я мама, не значит, что я не могу быть профессионалом, успешной моделью и в целом делать свою работу. Следовательно, эти правила не имеют никакого смысла», — отмечает она.

Председателя и исполнительного директора организации «Мисс мира» Джулию Морли в интервью в 2018 году спросили об этом условии участия.

«Когда вы пытаетесь заставить всемирную организацию сойтись на чем-то одном, вы должны считаться с мнением каждого, а люди голосуют за то, что для них приемлемо», — сказала она в эфире телепрограммы Good Morning Britain .

«Что бы я ни думала или что бы ни думала Европа, — это одно, но что думает остальной мир, которому приходится принимать во внимание различные традиции и религии, — это иное. Мы должны учитывать убеждения других, поэтому мы пытаемся удержать равновесие», — замечает председательница.

А в 2014 году директор конкурса «Мисс Англия» Энджи Бисли заявила, что победительницам будет трудно разорваться между титулом и обязанностями мамы.

«Это одинаково несправедливо по отношению к ребенку и его семье — отнимать у него мать на год, чтобы она путешествовала по земному шару, помогая благотворительным программам для детей», — сказала она ITV.

«Это вызывает вопросы: кто будет заботиться о ребенке или детях матери, победившей на конкурсе?» — добавила она.

«Полная чушь»

Вероника же говорит, что ее сын — прекрасно развитый мальчик, и причина этого в том, что он путешествовал с ней по всему миру, пока она работала.

«Он уже увидел столько стран в столь малом возрасте. С моей точки зрения, он гораздо больше развит, чем другие дети. Поэтому аргумент „Мисс мира“, будто они беспокоятся о благополучии детей, для меня — полная чушь», — отмечает она.

Украинка надеется, что принятие юридических мер заставит «Мисс мира» изменить свое правило.

За ее иск взялся правозащитный адвокат Рави Найк, который утверждает, что в соответствии с британским законом о равенстве от 2010 года политика отбора на конкурс является дискриминационной.

«Я хочу, чтобы конкурс „Мисс мира“ изменил эти правила и сделал смотры красоты инклюзивными для всех», — говорит Вероника Дидусенко.

«Инклюзивные соревнования помогут разрушить гендерные стереотипы, создать профессиональные возможности для участников и расширить возможности женщин», — добавляет украинская модель.

«Например, дома моды регулярно допускают на подиум беременных женщин, крупных женщин и моделей разного возраста. Поэтому конкурсам красоты нужно следовать их примеру», — отмечает подчеркивает Дидусенко.

Би-би-си обратилась к «Мисс мира» за комментарием. Финал всемирного конкурса пройдет в этом году 14 декабря в Лондоне.