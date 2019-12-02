ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Оникс» Екатерины Лабазы покорил новую фестивальную вершину

03.12.2019 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Образцовый танцевальный коллектив «Оникс» (руководитель Екатерина Лабаза) Несвижской детской школы искусств принял участие в IV Международном фестивале искусств «# BYFEST-2019», участие в котором приняли детские коллективы из пяти стран.

«Оникс» Екатерины Лабазы покорил новую фестивальную вершину

Фестиваль проходил при поддержке общественной организации «Белорусский союз музыкальных деятелей», культурно-спортивного центра УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», учреждения образования «Минский государственный музыкальный колледж им. М.И. Глинки».

В IV Международном фестивале искусств «# BYFEST-2019» приняло участие более 2000 ребят из Республики Словении, Польши, Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. В рамках данного фестиваля прошли конкурсы, акции, выставки, торжественное открытие и закрытие фестиваля, конкурсные прослушивания в разных возрастных номинациях, а также ряд других мероприятий и переговоров в рамках решения вопросов в сфере культуры, образования и сотрудничества среди руководителей делегаций из других стран.
Фестиваль искусств проводился в 2 тура: отборочный, финал. Профессиональное жюри, состоящее из деятелей культуры и искусств из пяти стран во главе с председателем жюри Заслуженным работником образования Украины, обладателем нагрудных знаков «София Русова», «Отличник образования Украины», «Сердце отдаю детям», «За заслуги перед городом» II и III степени Татьяной Ширшовой (Украина) высоко оценило выступление подопечных Екатерины Лабазы. Детский образцовый танцевальный коллектив «Оникс» награжден Дипломом лауреата I степени, ему также вручен и сертификат на участие в Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины- 2020».
Ольга Марченко.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Образцовый танцевальный коллектив «Оникс» (руководитель Екатерина Лабаза) Несвижской детской школы искусств принял участие в IV Международном фестивале...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Сузор’е талентаў, яркія фарбы і песня “Уродо”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика