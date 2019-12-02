«Оникс» Екатерины Лабазы покорил новую фестивальную вершину

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Образцовый танцевальный коллектив «Оникс» (руководитель Екатерина Лабаза) Несвижской детской школы искусств принял участие в IV Международном фестивале искусств «# BYFEST-2019», участие в котором приняли детские коллективы из пяти стран.





Фестиваль проходил при поддержке общественной организации «Белорусский союз музыкальных деятелей», культурно-спортивного центра УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», учреждения образования «Минский государственный музыкальный колледж им. М.И. Глинки».

В IV Международном фестивале искусств «# BYFEST-2019» приняло участие более 2000 ребят из Республики Словении, Польши, Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. В рамках данного фестиваля прошли конкурсы, акции, выставки, торжественное открытие и закрытие фестиваля, конкурсные прослушивания в разных возрастных номинациях, а также ряд других мероприятий и переговоров в рамках решения вопросов в сфере культуры, образования и сотрудничества среди руководителей делегаций из других стран.

Фестиваль искусств проводился в 2 тура: отборочный, финал. Профессиональное жюри, состоящее из деятелей культуры и искусств из пяти стран во главе с председателем жюри Заслуженным работником образования Украины, обладателем нагрудных знаков «София Русова», «Отличник образования Украины», «Сердце отдаю детям», «За заслуги перед городом» II и III степени Татьяной Ширшовой (Украина) высоко оценило выступление подопечных Екатерины Лабазы. Детский образцовый танцевальный коллектив «Оникс» награжден Дипломом лауреата I степени, ему также вручен и сертификат на участие в Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины- 2020».

Ольга Марченко.