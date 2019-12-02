«Взрослые мужики хотели меня избить». Истории бывших эмо (вспоминаем 2007!)

Источник материала: Tut.by

«Трушная» челка, черно-белая одежда, кеды, значки на сумке через плечо — узнали атрибутику? Если да, значит, в 2007 вы были уже достаточно взрослыми и наверняка помните эмо (или даже были одним из них). Мы пригласили тех, кто относил себя к этой субкультуре и узнали, почему они решили стать эмо, с кем больше всего враждовали и как на них реагировали родители и окружающие.