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Воры ограбили музей одной самых могущественных в мире спецслужб

03.12.2019 15:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всего через несколько дней после громкой кражи из дрезденского музея воры пришли в берлинский музей Штази, расположенный в бывшей штаб-квартире тайной полиции ГДР, пишет The Guardian.

Здание Министерства госбезопасности

По данным полиции, воры взобрались на крышу вестибюля, а затем пробрались в здание в окно первого этажа.

Внутри музея грабители разбили несколько витрин и сняли несколько медалей, в том числе орден Карла Маркса, орден Ленина и Героя Советского Союза. Затем они поднялись в кабинет бывшего руководителя Штази Эриха Мильке, где украли драгоценности.

Общая сумма украденного составила тысячи евро. Но из восьми украденных наград только одна — золотой Патриотический Орден за заслуги — была оригинальной, остальные были факсимильными.

Фото: Александр Заяц, TUT.BY

Директор музея отметил в комментарии The Guardian, что грабители скорее всего знали, что некоторые из медалей не имеют высокой материальной ценности. Но они все равно найдут покупателей среди коллекционеров.

Министерство государственной безопасности ГДР (неофициально сокращение Штази) конфисковывало ювелирные украшения у восточных немцев, которые пытались бежать из ГДР на запад. За 30 лет, прошедшие после падения Берлинской стены и распада Советского Союза, такие предметы в основном были возвращены их первоначальным владельцам. Те экспонаты, владельцев которых оказалось невозможно найти, оказались в музее Штази.

 
 
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Всего через несколько дней после громкой кражи из дрезденского музея воры пришли в берлинский музей Штази, расположенный в бывшей штаб-квартире тайной полиции ГДР
 
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