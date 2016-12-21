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Задержан топ-менеджер крупного молокозавода

21.12.2016 09:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Заместитель генерального директора по техническим вопросам витебского ОАО «Молоко» Сергей Выхватень задержан около полугода назад на рабочем месте. Об этом сообщил один из пользователей портала.


Фото: скриншот с телеканала «Беларусь 1»

По его словам, при топ-менеджере были найдена крупная сумма денег и огнестрельное оружие.

Данная информация нашла частичное подтверждение в Управлении Следственного комитета по Витебской области. «Действительно был задержан заместитель гендиректора данного предприятия. Он подозревается в получении взяток по несколько эпизодам», — сказала TUT.BY официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

При обыске было обнаружено огнестрельное оружие. «Но оно зарегистрировано в установленном законодательстве порядке. К делу отношения не имеет», — пояснила Сахарова.

В настоящее время продолжается предварительное расследование.

Как следует со страницы Сергея Выхватеня в соцсетях, он занимает пост заместителя гендиректора витебского «Молока» с февраля 2013 года. До этого год был директором «Быховмолоко». Около 13 лет проработал ведущим инженер-механиком «Славгородского маслодельно-сыродельного завода».

«Молоко» — одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Беларуси. На данный момент производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 700 тонн молока в сутки. В состав ОАО «Молоко» входит головное витебское предприятие и 5 цехов: в городе Шумилино, Лиозно, Новолукомле, Городке, г. п. Яновичи.

Основной продукцией «Молока» является: молоко сухое обезжиренное, масло сливочное, заменитель цельного молока, сыр твердый и полутвердый, сыры мягкие, цельномолочная продукция, говорится на сайте компании.

 
 
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Заместитель генерального директора по техническим вопросам витебского ОАО "Молоко" Сергей Выхватень задержан около полугода назад на рабочем месте. Об этом...

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