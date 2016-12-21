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Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 21 декабря 2016 года
21.12.2016 09:00 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. На 21 декабря 2016 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют:
Доллар США — 1,9723 белорусского рубля (19.723 за единицу валюты без учета деноминации)
Евро — 2,0484 (20.484)
Российский рубль (за 100) — 3,1927 (319,27)
Украинская гривна (за 100) — 7,4638 (746,38)
Корзина валют — 0,2528
По сравнению с предыдущим днем курс доллара вырос на 0,08 копейки (8 рублей; 0,04%), евро — снизился на 1,48 копейки (148 рублей; 0,72%), российского рубля (за 100) — вырос на 0,23 копейки (0,23 рубля за единицу; 0,07%), гривны (за 100) — снизился на 1,25 копейки (1,25 рубля за единицу; 0,17%). Курс корзины валют снизился на 0,12% по сравнению с предыдущим днем и вырос на 14,03% по сравнению с показателем на конец 2015 года.
Коэффициент "евро/доллар" — 1,0386, "доллар/российский рубль" — 61,7753, "доллар/гривна" — 26,425.
В минских обменных пунктах коммерческих банков 21 декабря в 8.55 доллар покупали по 1,945—1,968 (19.450—19.680) и продавали по 1,972—1,985 (19.720—19.850) рубля. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки снизился на 0,04 копейки (до 1,961 рубля), или на 4 рубля (до 19.610), продажи — на 0,21 копейки (до 1,9778 рубля), или на 21 рубль (до 19.778).
Индикативные курсы на остальных сегментах: 1,95—1,96 (19.500—19.600) при покупке, 1,98—1,99 (19.800—19.900) при продаже.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 21 декабря 2016 года
Минск, 21 декабря. На 21 декабря 2016 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют: Доллар США — 1,9723 белорусского рубля...
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