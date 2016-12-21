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Кобяков: Одной из приоритетных задач является рациональное использование лесов, которые занимают около 45% территории страны
21.12.2016 08:18 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Рациональное использование лесов является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Беларуси, заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков 20 декабря на заседании президиума Совета министров, сообщает пресс-служба правительства.
Как отметил Кобяков, леса в Беларуси сегодня занимают около 45% территории. "Достигнуты положительные результаты по качественным и количественным характеристикам лесного фонда. Так, за последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и достигла максимального значения за более чем столетний период. Постепенно выравнивается возрастная структура лесов, в результате чего доля спелых и перестойных лесов уже составила 13%", — подчеркнул он.
Кобяков обратил внимание, что в целях развития лесного хозяйства страны, обеспечения потребности республики в древесине и других продуктах леса, сохранения и рационального использования всего многообразия ресурсов лесного фонда Минлесхозом проводится единая государственная политика в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов.
"Сегодня в докладе министра лесного хозяйства мы должны услышать, как выполняются поручения главы государства и правительства по организации рационального лесопользования, обеспечению воспроизводства, охране и защите лесов, усилению контроля в этих областях. При этом необходимо обеспечить потребителей древесным сырьем и эффективную работу собственных деревообрабатывающих цехов. Разработать и реализовать программу по производству лесозаготовительной техники отечественного производства. Постоянно поддерживать должный порядок в лесах республики. Выполнять другие поручения президента и правительства по развитию лесного хозяйства", — резюмировал премьер-министр.
Также во время заседания президиума Совета министров рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов целлюлозно-бумажной отрасли концерна "Беллесбумпром".
Андрей Середа, БелаПАН.
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Кобяков: Одной из приоритетных задач является рациональное использование лесов, которые занимают около 45% территории страны
Минск, 21 декабря. Рациональное использование лесов является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Беларуси, заявил премьер-министр...
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