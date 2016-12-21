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«Познай Беларусь»: кто везет к нам туристов

21.12.2016 10:28 — Новости Экономики | БДГ  
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Чего не хватает для успеха въездного белорусского туризма, откуда к нам едут иностранцы и у кого получается лучше всего к нам их привозить – в Минске выбрали лучшие туристические проекты.

На рекламу въездного туризма пока не хватает денег

Беларусь увеличивает экспорт туристических услуг в Украину и Россию, сообщил сегодня заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

«После «черного вторника» в России въездной туризм в Беларуси вошел в пикет, поскольку эта страна обеспечивает более 70% нашего экспорта туруслуг. Второй крупный экспортер – Украина, где ситуация – тоже не совсем нормальная», – рассказал чиновник.

По его словам, решать вопрос нужно было на уровне государства.

«По итогам 10 месяцев наблюдаем рост экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Украину на 7%, в Россию – на 2%», – отметил Михаил Портной.

Замминистра похвалился и достижениями в диверсификации потоков туристов в Беларусь, в  том числе и благодаря работе по облегчению визового режима.

«Эта работа идет в правильном направлении, и уже есть результат. Поток из Турции увеличился в 1,5 раза, из Израиля – в 2 раза, Китай – в 1,2 раза, в Беловежскую пущу приехали 20 тысяч туристов, Августовский канал по безвизовому режиму посетили около 2 тыс. человек», – добавил Портного.

По его словам, «ведется работа по облегчению визового режима для безопасных в миграционном плане стран, документ уже в высокой степени готовности».

Чиновник посетовал на пока недостаточное финансирование рекламы въездного туризма. – «Выделенный ресурс – небольшой, а продвижение туризма – очень дорогая игрушка. Например, 10 показов 30-секундного ролика по «Евроньюс» стоит более 90 тысяч долларов. А на продвижение в 2016 году было выделено чуть больше 300 тысяч евро», – добавил Михаил Портной.

Он оптимистично понадеялся, что скоро страна выделит больше денег.

«Познай Беларусь»

«Познай Беларусь» – профессиональный конкурс туристической отрасли. Организаторы говорят, что он призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма в Беларуси, консолидации усилий работающих в сфере туризма, а также поощрять достижения в развитии туристической индустрии.

Призерами конкурса стали профессиональные игроки рынка. Так, экскурсоводом года жюри назвало Сергея Бусько, туроператором года стало ООО «БелАгроТрэвел».

В номинации «Средство размещения года» победителей назвали в нескольких подноминациях в зависимости от стоимости проживания. Лучшими стали гостиница «Мирский замок», санаторий «Лесное», агроусадьба «Балачанка».

Победителей в номинации «Средство массовой информации» назвал Директор по развитию Коммуникационного агентства «АРС Коммюникейшнз» Роман Костицын. Награды получили сайт Traveling.by, бортовой журнал OnAir и международный еврейский журнал «Мишпоха», лучшим региональным изданием признан журнал «Твой город Гродно».

Проектами года по развитию внутреннего и выездного туризма жюри назвало международный слет «День рождения избушки на курьих ножках – первого автодома в мире», по развитию культурного туризма – фольклорный фестиваль белорусской песенной и ремесленной культуры «Вольнае паветра», по развитию экологического туризма – проект по англоязычному каталогу агроусадеб и достопримечательностей Беларуси BelKraj.by.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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