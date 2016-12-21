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Про проблему запрета на поставку белорусского продовольствия много говорится, в том числе — по телевизору, но где к примеру, обращения в суд, поинтересовался глава Совета Республики Михаил Мясникович у вице-премьера Михаила Русого в среду в ходе совместного заседания парламента.

Если Беларусь не согласна с предъявляемыми претензиями, а Россия игнорирует существующий порядок рассмотрения претензий, то почему нет обращений в соответствующий суд в ЕАЭС, чтобы нам компенсировали ущерб, возмутился Мясникович.

«Вы говорите о росте поставок по молоку на 4% и более 15% по мясу. Это замечательно. Но останавливаются целые предприятия — барановичская «Дружба» уже столько месяцев не может продавать, Березовский сыродельный завод, который выпускает высоклассную продукцию, но просто закрыт (на Россию). Средняя температура по больнице, о которой вы говорите, не совсем объективна. На до однозначно ставить вопрос, в том числе, для судебного рассмотрения, предъявлять иски за необоснованное закрытие предприятий. А рассказывать на белорусском телевидении, какие у нас товары — так это не видит Россия. можете по БТ рассказывать

Русый заверил, что проблема будет решено, но посетовал, что в судах — очень долго. «Что-то не слышал я, чтобы такие дела вообще рассматривались», — парировал Мясникович