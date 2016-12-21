|
Русый: Я думаю, что на этой неделе ограничения на поставки белорусского продовольствия в Россию будут сняты
21.12.2016 11:08 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Ограничения на поставки белорусских продуктов питания с двадцати предприятий, из-за претензий Россельхознадзора могут быть сняты в ближайшие дни, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 21 декабря на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.
"Я думаю, что буквально на этой неделе ограничения будут сняты", — сказал он.
По словам Русого, белорусская сторона активно ведет переговоры по этому вопросу со всевозможными инстанциями. При этом, уверен вице-премьер, российский рынок закрывается для белорусских производителей продовольствия по надуманным причинам.
(Будет дополнено.)
Алексей Александров, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Русый: Я думаю, что на этой неделе ограничения на поставки белорусского продовольствия в Россию будут сняты
Минск, 21 декабря. Ограничения на поставки белорусских продуктов питания с двадцати предприятий, из-за претензий Россельхознадзора могут быть сняты в ближайшие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии