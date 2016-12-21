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Русый: Я думаю, что на этой неделе ограничения на поставки белорусского продовольствия в Россию будут сняты

21.12.2016 11:08 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 21 декабря. Ограничения на поставки белорусских продуктов питания с двадцати предприятий, из-за претензий Россельхознадзора могут быть сняты в ближайшие дни, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 21 декабря на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

"Я думаю, что буквально на этой неделе ограничения будут сняты", — сказал он.

По словам Русого, белорусская сторона активно ведет переговоры по этому вопросу со всевозможными инстанциями. При этом, уверен вице-премьер, российский рынок закрывается для белорусских производителей продовольствия по надуманным причинам.

(Будет дополнено.)


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 декабря. Ограничения на поставки белорусских продуктов питания с двадцати предприятий, из-за претензий Россельхознадзора могут быть сняты в ближайшие...

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