МИНСК, 21 дек — Sputnik. Тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг вырастут в следующем году в Беларуси, предельно допустимую стоимость ЖКУ утвердил своим постановлением от 16 декабря 2016 года № 1035 Совет министров республики.

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги были опубликованы во вторник вечером. Предельная стоимость некоторых ЖКУ, по решению правительства, вырастет с 1 января 2017 года значительно. Так, газ и теплоснабжение станут дороже на 17%, а почти в два раза может подняться в цене водоснабжение и водоотведение.

По сообщению пресс-службы белорусского правительства, семья из трех человек в двухкомнатной квартире будет тратить на коммуналку больше в среднем на 11 рублей. Sputnik также посчитал возможные расходы белорусов на оплату жировок.

Так, семья из четырех человек в четырех- или трехкомнатной квартире во внеотопительный период будет тратить практически на 20% больше, чем раньше. Если по основным ЖКУ (по субсидируемым тарифам) раньше получалось ежемесячно около 50 рублей, то с января будет более 60. Таким образом, общая сумма к оплате будет превышать 75 рублей.

Семья же из четырех человек в стандартной "двушке" зимой может тратить практически на 15 рублей больше: вместо 70 рублей коммуналка может достигать и 85 рублей. Конечно, стоимость оплаты жилищно-коммунальных услуг во многом будет зависеть от потребления и города проживания — в регионах тарифы традиционно меньше, чем в столице.

Некоторые тарифы, например на электроэнергию, в 2017-м году дорожать не будут.

Согласно планам правительства, к концу 2018 года белорусы будут возмещать уже 100% всех затрат на жилищно-коммунальные услуги. К концу этого года жители республики возмещали приблизительно 60% от всех затрат.