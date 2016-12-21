﻿﻿ Посчитали: на сколько подорожает коммуналка в 2017-м. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Посчитали: на сколько подорожает коммуналка в 2017-м

21.12.2016 11:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг вырастут в следующем году в Беларуси, предельно допустимую стоимость ЖКУ утвердил своим постановлением от 16 декабря 2016 года № 1035 Совет министров республики.

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги были опубликованы во вторник вечером. Предельная стоимость некоторых ЖКУ, по решению правительства, вырастет с 1 января 2017 года значительно. Так, газ и теплоснабжение станут дороже на 17%, а почти в два раза может подняться в цене водоснабжение и водоотведение.

По сообщению пресс-службы белорусского правительства, семья из трех человек в двухкомнатной квартире будет тратить на коммуналку больше в среднем на 11 рублей. Sputnik также посчитал возможные расходы белорусов на оплату жировок.

Так, семья из четырех человек в четырех- или трехкомнатной квартире во внеотопительный период будет тратить практически на 20% больше, чем раньше. Если по основным ЖКУ (по субсидируемым тарифам) раньше получалось ежемесячно около 50 рублей, то с января будет более 60. Таким образом, общая сумма к оплате будет превышать 75 рублей.

Семья же из четырех человек в стандартной "двушке" зимой может тратить практически на 15 рублей больше: вместо 70 рублей коммуналка может достигать и 85 рублей. Конечно, стоимость оплаты жилищно-коммунальных услуг во многом будет зависеть от потребления и города проживания — в регионах тарифы традиционно меньше, чем в столице.

Некоторые тарифы, например на электроэнергию, в 2017-м году дорожать не будут.

Согласно планам правительства, к концу 2018 года белорусы будут возмещать уже 100% всех затрат на жилищно-коммунальные услуги. К концу этого года жители республики возмещали приблизительно 60% от всех затрат.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 355
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые белорусы будут платить в будущем году за услуги ЖКХ приблизительно на 20% больше, чем в 2016-м.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Русый: на этой неделе запрет на поставки продовольствия в РФ будет снят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика