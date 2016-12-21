Беларусь рассматривает Грузию как «абсолютно дружественное нам государство». Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе, сообщает пресс-служба МИД .



Фото: пресс-служба МИД Грузии

Во время визита Макей открыл посольство Беларуси в Тбилиси.

— Официальное открытие нашего посольства, которое мы проводим сегодня, говорит о многом. Это говорит о том, что мы пришли сюда надолго и не собираемся уходить. Я уже сказал господину министру, что, наверное, мы допустили в свое время ошибку, что так долго не открывали наше дипломатическое учреждение здесь. Но эта ошибка сегодня исправлена.



Фото: пресс-служба МИД Грузии

Глава МИД Грузии назвал решение открыть посольство Беларуси «историческим», сообщает пресс-служба грузинского ведомства.



Фото: пресс-служба МИД Грузии

Макей также встретился с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили и обсудил подготовку его визита в Беларусь в 2017 году. Другими собеседниками главы МИД стали председатель парламента Ираклий Кобахидзе и глава Грузинской автокефальной церкви — Католикос-Патриарх Грузии Илия II.

Макей отметил, что контакты и связи между Белорусским Экзархатом и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церковью постоянно укрепляются, что «способствует еще большему духовному сближению народов Беларуси и Грузии».

Глава Грузинской автокефальной церкви высоко оценил проводимую в Беларуси социальную политику по поддержке населения, а также миротворческие усилия Минска на международной арене.

По сообщению грузинского МИД, Владимир Макей также посетил «линию оккупации» — так в Грузии называют границу между контролируемой Тбилиси территорией и непризнанными Южной Осетией и Абхазией, где после войны 2008 года находятся российские войска. По данным грузинских СМИ, Макей побывал в деревне Хурвалети в Горийском районе возле границы с Южной Осетией.



Владимир Макей в селе Хурвалети. Фото: МИД Грузии

Макей также возложил венок к тбилисскому Мемориалу Героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии. МИД Беларуси уточняет, что это было сделано «в соответствии с форматом официального визита».



Фото: пресс-служба МИД Грузии

Напомним, после пятидневной российской-грузинской войны в августе 2008 года Тбилиси потерял контроль над провозгласившими независимость Южной Осетией (Цхинвальским регионом) и Абхазией. Вскоре Россия признала независимость мятежных республик и оставила там свои войска. Беларусь, несмотря на позицию союзника, признает территориальную целостность Грузии.