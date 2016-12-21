Белорусская «дочка» «Газпрома» планирует решить вопрос с финансированием строительства многофункционального комплекса на месте бывшего автовокзала «Московский» в самое ближайшее время. В компании говорят, что «Газпром Центр» не превратится в долгострой. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Минска Андрей Шорец.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

Напомним, темп работ на стройке «Газпром Центра» замедлился в начале сентября 2016 года, а недавно появилась информация, что объект незавершенного строительства планируют законсервировать .

Шорец же рассказал, что работы на объекте сейчас ведутся, но в не таком темпе, как планировалось. В свою очередь, руководство «Газпром трансгаз Беларусь» сообщило главе города о том, что «вопрос финансирования будет решен в самое ближайшее время».

«Это [замедление темпов строительства] было связано с отсутствием средств на его реализацию, с этими газовыми вопросами. По словам гендиректора „Газпром трансгаз Беларусь“ Майорова этот объект является приоритетным и он не превратится в долгострой. Я уверен в том, что „Газпром“ возобновит это строительство», — сказал Шорец.