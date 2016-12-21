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Главу Минска заверили, что "Газпром Центр" не превратится в долгострой
21.12.2016 12:19 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусская «дочка» «Газпрома» планирует решить вопрос с финансированием строительства многофункционального комплекса на месте бывшего автовокзала «Московский» в самое ближайшее время. В компании говорят, что «Газпром Центр» не превратится в долгострой. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Минска Андрей Шорец.
Напомним, темп работ на стройке «Газпром Центра»
Шорец же рассказал, что работы на объекте сейчас ведутся, но в не таком темпе, как планировалось. В свою очередь, руководство «Газпром трансгаз Беларусь» сообщило главе города о том, что «вопрос финансирования будет решен в самое ближайшее время».
«Это [замедление темпов строительства] было связано с отсутствием средств на его реализацию, с этими газовыми вопросами. По словам гендиректора „Газпром трансгаз Беларусь“ Майорова этот объект является приоритетным и он не превратится в долгострой. Я уверен в том, что „Газпром“ возобновит это строительство», — сказал Шорец.
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Вопрос с финансированием строительства "Газпром Центра" планируют решить в самое ближайшее время.
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