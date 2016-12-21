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Управделами определит, кто будет вести добычу янтаря в стране

21.12.2016 12:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Управление делами Администрации президента Беларуси выберет организацию, которая будет заниматься добычей янтаря в республике, заявил вице-премьер правительства Беларуси Михаил Русый в среду в Овальном зале в Минске.

Управделами определит, кто будет вести добычу янтаря в стране
© flickr.com/ Mechanoid Dolly
Белорусские заключенные будут обрабатывать янтарь

Сегодня проходит совместное заседание верхней и нижней палат белорусского парламента, на котором правительство ответит на вопросы парламентариев.

"У нас есть промышленные месторождения янтаря, сейчас совместно с управделами администрации президента определяется, какая организация будет заниматься их оценкой и добычей", — сказал Русый.

Он добавил, что месторождения расположены в Ганцевичском районе Брестской области.

По данным геологов, подавляющее большинство залежей янтаря находится на юго-западе страны, в основном, на территории Брестского Полесья. Янтарь залегает на глубине 0,3-7,5 метров. Белорусский ископаемый янтарь желтого, светло-желтого, желтовато-белого цвета размером от 5 до 45 мм.

По оценкам экспертов, около 80-90% добываемого в стране янтаря может быть использовано в ювелирном деле.

Общие объемы залеганий янтаря в Беларуси оценивается на уровне более 300 тонн.

 
Теги: Минск
 
 
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По оценкам экспертов, около 80-90 процентов добываемого в стране янтаря может быть использовано в ювелирном деле.

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