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Дипломат и баскетболист. Что мы знаем о новом заме главы Администрации президента
21.12.2016 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Известный по своей работе в спортивной сфере Максим Рыженков вернулся в администрацию президента, где стал первым заместителем ее новой главы — Натальи Кочановой.
Рыженков родился 19 июня 1972 года в Минске. Окончил юридический факультет БГУ и Академию управления при президенте, где изучал государственное и местное управление.
Работал в МИД Беларуси, посольствах Беларуси в Израиле и Польше. С 2006 по 2012 год Максим Рыженков являлся начальником управления внешней политики Администрации президента, после чего перешел на работу в спортивную отрасль, где сначала получил должность помощника президента, а затем — вице-президента Национального олимпийского комитета и председателя федерации баскетбола.
На новом месте Максим Владимирович сразу отметился рядом громких заявлений, в частности рассказав о выстраивании спортивной системы на примере диалога с тещей.
— Мне теща недавно говорит: «Президент сказал, вы до сих пор не навели порядок!» — «Уважаемая теща! Вот вы книги издаете. Сколько времени проходит от замысла автора до момента знакомства с его произведением читателя? Год проходит?» — «Проходит!» Так это книга! А мы строим систему. Мне кажется, что наши предшественники видели результат своей работы в олимпийской медали и выходе в плей-офф. На решение этих задач тратилась львиная доля имеющихся средств, а резерву должное внимание не уделялось. Отсюда проблемы. Нет своих — нужны легионеры, допинговые скандалы и прочее.
В качестве первого вице-премьера НОК Рыженков запомнился успешной Олимпиадой в Сочи, относительной неудачей в Рио, скандалом с мужской командой по гребле на байдарках, недопуск которой лишил Беларусь нескольких медалей на последних Играх.
Отметим, что из всех спортивных руководителей он к физической культуре ближе всех. Максим Владимирович родился в семье бывшего министра спорта Владимира Рыженкова, в детстве занимался баскетболом и греблей, а сейчас показывает
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Известный по своей работе в спортивной сфере Максим Рыженков вернулся в администрацию президента, где стал заместителем ее новой главы - Натальи Кочановой.
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