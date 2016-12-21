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Доллар и евро заметно подешевели на фоне роста российского рубля

21.12.2016 13:11 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 21 декабря. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 декабря 2016 года белорусский рубль укрепился к доллару и евро, ослабел — к евро.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0112 рубля (0,55%) до 2,0372 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0146 рубля (0,74%) и составил 1,9577 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0113 рубля (0,35%) и составил 3,204 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллар США — 30%, евро — 20%.

Белорусский рубль реагирует на изменения курса российского рубля, которые зависят от цен на нефть. Российская валюта укрепляется благодаря позитивной динамике стоимости нефти и приближению пика налогового периода в России. Нефть сорта Brent приблизилась в цене к 56 долларам за баррель на фоне данных о сокращении запасов в США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 среды, 21 декабря, снизился на 68,75 копейки, составив 61,1092 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 21 декабря. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 декабря 2016 года белорусский рубль укрепился к доллару и евро, ослабел — к евро. По итогам...

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