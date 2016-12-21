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Лукашенко назначил нового главу службы безопасности президента

21.12.2016 13:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Глава государства Александр Лукашенко назначил Андрея Павлюченко начальником Службы безопасности президента Беларуси, который до настоящего времени работал в должности начальника управления в данной структуре. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что Андрей Павлюченко является человеком опытным и ему присуща железная исполнительность. «Тут надо брать пример. У нас этого не хватает не столько в Службе безопасности, сколько в других подразделениях», — сказал глава государства.

По его словам, исполнительность в целом является важным качеством, которое должно быть присуще стилю работы любого руководителя, не только в силовых структурах.

Что касается работы Службы безопасности президента, Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никаких излишеств, особенно во время публичных мероприятий.

«Если вы начинаете где-то людей излишне отталкивать (понятно, охрана, безопасность), но надо знать, что каждый человек хочет видеть своего президента, — отметил глава государства. — Надо находить эту середину, очень аккуратно, профессионально работать. Служба научилась это делать».

До назначения Андрея Павлюченко эту должность занимал Виктор Шинкевич. Он получил этот пост в октябре 2014 года. Назначая его главой СБП, Лукашенко заметил: «У меня масса вопросов к Службе безопасности президента». В структуре рассказывали, что ежегодно предотвращается по 12-15 серьезных угроз.

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