МИНСК, 21 дек — Sputnik. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли в первом чтении поправки в некоторые кодексы республики, которые ужесточают ответственность за уклонение от уплаты налогов, сообщает корреспондент Sputnik.

Как пояснил парламентариям, представляя законопроект, министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко, проектом вносятся поправки в уголовный, уголовно-процессуальный, процессуально-исполнительный кодексы и кодекс об административных правонарушениях.

"Усиливается ответственность лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по статье 243 УК Беларуси, которая излагается в законопроекте в новой редакции", — сказал Наливайко.

Согласно новой редакции статьи, ответственности будут подлежать лица, виновные в уклонении от уплаты налогов, сборов путем сокрытия или умышленного занижения налоговой базы, в том числе уклонения от представления документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.

По совам Наливайко, будет увеличен пороговый барьер крупного и особо крупного ущерба. Поправки предусматривают, что крупным ущербом будет считаться ущерб в размере двух тысяч и более баковых величин, особо крупным — 3,5 тысяч и более баковых величин.

Также будут скорректированы положения КоАП, поправки предусматривают усиление ответственности за незаконное принятие валюты в качестве платежного средства. За нарушение порядка приема денежных средств (не только в валюте, но и в рублях) будут отвечать не только индивидуальные предприниматели и юрлица, но и их наемные работники.

Кроме того, планируется усилить ответственность за уничтожение бухгалтерских документов и иных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов.

Наливайко заметил, что сейчас некоторым предприятиям и жилицам проще уплатить штрафы и понести ответственность за сокрытие налогов и утерю бухгалтерских документов, чем заплатить положенные налоги.

В ответ на это парламентарии заметили, что необходимо установить критерии, в каких случаях уничтожение или пропажа документов не будет считаться криминальным деянием. Они также обратили внимание, что бизнес-сообщество взволновано этой инициативой и просит внести ясность.