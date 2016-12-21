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В Беларуси усилят ответственность за уклонение от уплаты налогов

21.12.2016 13:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли в первом чтении поправки в некоторые кодексы республики, которые ужесточают ответственность за уклонение от уплаты налогов, сообщает корреспондент Sputnik. 

В Беларуси усилят ответственность за уклонение от уплаты налогов
© Pixabay.com
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Как пояснил парламентариям, представляя законопроект, министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко, проектом вносятся поправки в уголовный, уголовно-процессуальный, процессуально-исполнительный кодексы и кодекс об административных правонарушениях.

"Усиливается ответственность лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по статье 243 УК Беларуси, которая излагается в законопроекте в новой редакции", — сказал Наливайко.

Согласно новой редакции статьи, ответственности будут подлежать лица, виновные в уклонении от уплаты налогов, сборов путем сокрытия или умышленного занижения налоговой базы, в том числе уклонения от представления документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.

По совам Наливайко, будет увеличен пороговый барьер крупного и особо крупного ущерба. Поправки предусматривают, что крупным ущербом будет считаться ущерб в размере двух тысяч и более баковых величин, особо крупным — 3,5 тысяч и более баковых величин.

Также будут скорректированы положения КоАП, поправки предусматривают усиление ответственности за незаконное принятие валюты в качестве платежного средства. За нарушение порядка приема денежных средств (не только в валюте, но и в рублях) будут отвечать не только индивидуальные предприниматели и юрлица, но и их наемные работники.

Кроме того, планируется усилить ответственность за уничтожение бухгалтерских документов и иных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов.

Наливайко заметил, что сейчас некоторым предприятиям и жилицам проще уплатить штрафы и понести ответственность за сокрытие налогов и утерю бухгалтерских документов, чем заплатить положенные налоги.

В ответ на это парламентарии заметили, что необходимо установить критерии, в каких случаях уничтожение или пропажа документов не будет считаться криминальным деянием. Они также обратили внимание, что бизнес-сообщество взволновано этой инициативой и просит внести ясность.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Будет изменен пороговый размер крупного и особо крупного ущерба, усилится ответственность за незаконное принятие платежей в валюте.

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