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"Регнум" жалуется в МИД России на посла Сурикова за его критику арестованных колумнистов
21.12.2016 14:17 — Новости Экономики | Tut.by
Российское агентство «Регнум», три автора которого были задержаны белорусскими силовиками по обвинению в разжигание межнациональной розни, опубликовало
— Это белорусские граждане, и это дело Беларуси, — сказал Суриков на
Regnum высказал свое недоумение словами посла России. Агентство просит МИД России прояснить, является ли это официальной позиции Москвы по этому делу. И если да — то разъяснить ее.
Если же слова Сурикова не отражают позицию МИД, то Регнум предлагает вспомнить «в отношении господина посла» слова Томаса Манна: «Бывает, однако, что посол заживется в чужой… державе и, растлившись, погибнет для собственной: приглядываясь, приноравливаясь и привыкая понемногу к чужим обычаям, он настолько порой проникается интересами и взглядами, что уже не может защищать интересы своей родины, и его приходится отозвать».
Как ранее сообщалось, в начале декабря Следственный комитет
Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА Regnum Юрия Баранчика.
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Российское агентство просит прояснить дать оценку словам Сурикова и, если они не соответствуют позиции РФ, намекает на необходимость отозвать его.
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