Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 декабря прошли очередные торги валютами. Рубль укрепился к корзине валют на 0,12%.

Доллар снизился на BYN0,0146 до 1,9577 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0112 до 2,0372 рубля.

Российский рубль вырос на BYN0,0113 до 3,204 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.