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На торгах 21 декабря рубль заметно окреп к доллару и евро
21.12.2016 14:03 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 декабря прошли очередные торги валютами. Рубль укрепился к корзине валют на 0,12%.
Доллар снизился на BYN0,0146 до 1,9577 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0112 до 2,0372 рубля.
Российский рубль вырос на BYN0,0113 до 3,204 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Доллар снизился на BYN0,0146.
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