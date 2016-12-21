﻿﻿ На торгах 21 декабря рубль заметно окреп к доллару и евро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На торгах 21 декабря рубль заметно окреп к доллару и евро

21.12.2016 14:03 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 декабря прошли очередные торги валютами. Рубль укрепился к корзине валют на 0,12%.

Доллар снизился на BYN0,0146 до 1,9577 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0112 до 2,0372 рубля.

Российский рубль вырос на BYN0,0113 до 3,204 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 224
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси усилят ответственность за уклонение от уплаты налогов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика