СООО «Первая шоколадная компания» планирует запустить производство в начале января 2017 года, заявил сегодня в экономическом суде Брестской области представитель антикризисного управляющего ООО «Далайна» Денис Плетенев, передает БЕЛТА.





«Принципиально принято решение о заключении мирового соглашения с кредиторами. Будет возобновлена работа предприятия. Планируется, что с начала января производство будет запущено. Первый шоколад, как обещают нам производственники, 14 февраля будет на складе», — сообщил Денис Плетенев.

21 декабря состоялось очередное судебное разбирательство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) СООО «Первая шоколадная компания». В заседании приняли участие кредиторы, а также представители трудового коллектива, концерна «Белгоспищепром», администрации СЭЗ «Брест». Управляющий доложил суду, что состоялось общее собрание кредиторов, на котором достигнуто согласие о возможности заключения мирового соглашения. Вместе с тем отдельные положения документа требуют небольшой доработки и согласования с кредиторами. По ходатайству сторон в судебном заседании объявлен перерыв до 28 декабря. К этому времени должен быть разработан окончательный вариант проекта мирового соглашения.

Позицию концерна «Белгоспищепром» озвучил начальник управления экономики и финансов Ярослав Яковский. Он, в частности, ходатайствовал о совместном рассмотрении бизнес-плана.

«Концерн заинтересован, чтобы предприятие работало. Вместе с тем мы бы хотели, чтобы была конструктивная позиция между концерном и управляющим, и мы, как эксперты в этой сфере, могли оценить реальность исполнения бизнес-плана. Чтобы не получилось так, что, подписав мировое соглашение, через какое-то время опять произойдет остановка предприятия и возобновление процедуры», — пояснил Ярослав Яковский.

По его словам, концерном делается все, что необходимо, для возобновления деятельности предприятия.

«Мы проработали варианты, у нас есть предложения по поставке сырья», — дополнил представитель концерна пищевой промышленности.

СООО «Первая шоколадная компания» было зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны «Брест» в 1997 году. Мощности предприятия позволяют выпускать в месяц 400 т конфет и плиточного шоколада. Последняя продукция под торговой маркой «Идеал» сошла с конвейера в марте текущего года. Деятельность предприятия была остановлена из-за долгов по энергоресурсам. В июне 2016 года экономический суд Брестской области возбудил в отношении СООО дело о банкротстве.