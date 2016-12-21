Александр Лукашенко рассказал о предстоящей реформе в Администрации президента Беларуси. Соответствующие заявления он сделал сегодня, принимая кадровые решения о назначении руководства Администрации.

Президент обратил внимание на важность идеологической составляющей в работе Администрации президента. «А культура, спорт, да и здравоохранение — это главная основа нашей идеологии», — отметил он. При этом акцент делается именно на конкретных действиях в той или иной сфере, а не просто обсуждении в СМИ. Хотя это обсуждение таккже должно быть, причем честным и объективным.

«Считаю, что нам надо сократить одну из должностей заместителя (скорее всего, это заместитель главы Администрации по идеологии), существенно перестроив идеологическое направление, закрепив его за первым заместителем. Скорее всего — я просто высказываю свое предположение, а вы там посмотрите», — отметил Александр Лукашенко, обращаясь к назначенному руководству Администрации президента.

При этом глава государства считает нужным сохранить управление идеологии, так как в сфере его ответственности лежит большой спектр работы.

По словам президента, часть соответствующих функций и полномочий должна перейти к пресс-секретарю главы государства. «Она (Наталья Эйсмонт. — Прим. редакции) человек уже опытный и чуть-чуть недозагружена и властными полномочиями, и организационными. Поэтому ее нужно вовлечь в этот водоворот. Потому что идеологическая составляющая — она прежде всего идет от президента, — сказал глава государства. — Поэтому вам надо больше подтягивать пресс-секретаря с небольшой (хотя, относительно небольшой) пресс-службой».