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МНС: "письма счастья" получили уже 240 тысяч тунеядцев
21.12.2016 14:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек – Sputnik. Налоговые органы Беларуси уже разослали белорусам более 240 тысяч извещений на уплату так называемого налога на тунеядцев, сообщил в среду начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько.
© Sputnik Максим Богодвид
В апреле 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества": согласно документу неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители Беларуси каждый год должны уплачивать в бюджет сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов США).
"Налоговыми органами выслано более 240 тысяч уведомлений на уплату сбора на финансирование государственных расходов", – цитирует
По информации МНС, в бюджет республики от 12 тысяч тунеядцев уже поступило более 3,7 миллиона рублей.
Рассолько также рассказал об изменениях, которые планируется внести в декрет №3 до конца текущего года.
"Будет расширяться ряд категорий граждан, на которых будут распространяться льготы по уплате сбора", – сказал он, отметив, что также в документе предусмотрят расширение прав местных исполкомов по предоставлению льгот в уплате сбора.
Ранее в белорусских СМИ были обнародованы факты, когда извещения о необходимости уплаты сбора ошибочно получали лица, не попадающие под действие декрета – женщины, находящиеся в декретном отпуске, солдаты-срочники, извещения приходили даже на имя умерших. Лукашенко поручил доработать декрет, устранив в нем недостатки.
В 2015 году перед подписанием декрета №3 президент заявлял, что в республике насчитывается 400-500 тысяч граждан, которые получают доходы, нигде официально не работая, и должны платить государству социальный сбор.
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До президентского "лимита" количества тунеядцев, озвученного в 2015 году, МНС нужно еще найти 160-260 тысяч не работающих и не платящих налоги белорусов.
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