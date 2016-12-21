МИНСК, 21 дек – Sputnik. Услуги по заказу такси Uber будут с начала 2017 года облагаться НДС по ставке в 25%, сообщили Sputnik в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.

По новой ставке НДС будет взиматься за все услуги электросвязи. Коснется это не только мобильных операторов и интернет-провайдеров, но и некоторых интернет-сервисов, в том числе Uber.

В настоящее время ставка налога на добавленную стоимость в размере 25% применяется в сфере оказания услуг электросвязи, но лишь в отношении оказываемых абонентам. С января МНС пообещало существенно расширить список объектов налогообложения.

Сервис Uber будет облагаться НДС как услуга электросвязи ввиду того, что его основной вид деятельности – функционирование приложения, связывающего водителей и пассажиров. Представители самого сервиса неоднократно заявляли, что они не являются службой такси, так как сами не нанимают водителей и не имеют автопарка.

Ранее представители Uber заявляли о том, якобы против сервиса в Беларуси ведется "информационная война", начатая конкурентами. Скандалы вокруг приложения в республике вспыхивают с момента запуска сервиса на территории страны в ноябре минувшего года.