﻿ Снова по 500: Лукашенко озвучил среднюю ЗП по стране на 2017 год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Снова по 500: Лукашенко озвучил среднюю ЗП по стране на 2017 год

21.12.2016 15:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Средняя зарплата по стране в 2017 году должна быть обеспечена на уровне 500 долларов, заявил Александр Лукашенко, назначая новое руководство Администрации президента Беларуси.

"Еще раз подчеркиваю — 500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их", — заявил Лукашенко. 

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, поручение президента довести средний уровень зарплат по стране до 500 долларов в эквиваленте было сделано в начале 2010 года и к концу года оно было выполнено. Однако в связи с девальвацией белорусского рубля уровень зарплат белорусов постепенно снизился. В ходе рабочей поездки в Могилевскую область в ноябре текущего года глава государства поручил в 2017 году вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов при условии соответствующего роста производительности труда.

Лукашенко также обратил внимание нового руководства администрации на необходимость избегать излишних проверок бизнеса и навести, наконец,  порядок с нормативами в разных сферах.

"Надо сделать нормальные нормативы по ветеринарии, санитарии, пожарному делу и так далее. Нормативов несколько: соответствуют — иди работай. Второе — никаких хождений с проверками, особенно вновь открытых предприятий", — заметил президент.

По словам Лукашенко, не надо излишне довлеть над людьми. После утверждения нормативов, они должны стать единым правилом для всех.

"Мы утвердим их (нормативы) у президента, доведем до общества, и это будет правило, по которому мы должны жить", — резюмировал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 175
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент также высказался в пользу сокращения излишних проверок бизнеса и наведения порядка с нормативами в разных сферах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Сервис Uber с Нового года обложат НДС в размере 25%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика