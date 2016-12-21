МИНСК, 21 дек — Sputnik. Средняя зарплата по стране в 2017 году должна быть обеспечена на уровне 500 долларов, заявил Александр Лукашенко, назначая новое руководство Администрации президента Беларуси.

"Еще раз подчеркиваю — 500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их", — заявил Лукашенко.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, поручение президента довести средний уровень зарплат по стране до 500 долларов в эквиваленте было сделано в начале 2010 года и к концу года оно было выполнено. Однако в связи с девальвацией белорусского рубля уровень зарплат белорусов постепенно снизился. В ходе рабочей поездки в Могилевскую область в ноябре текущего года глава государства поручил в 2017 году вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов при условии соответствующего роста производительности труда.

Лукашенко также обратил внимание нового руководства администрации на необходимость избегать излишних проверок бизнеса и навести, наконец, порядок с нормативами в разных сферах.

"Надо сделать нормальные нормативы по ветеринарии, санитарии, пожарному делу и так далее. Нормативов несколько: соответствуют — иди работай. Второе — никаких хождений с проверками, особенно вновь открытых предприятий", — заметил президент.

По словам Лукашенко, не надо излишне довлеть над людьми. После утверждения нормативов, они должны стать единым правилом для всех.

"Мы утвердим их (нормативы) у президента, доведем до общества, и это будет правило, по которому мы должны жить", — резюмировал Лукашенко.