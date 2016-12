В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Срочный ремонт с Soudal В идеале любой ремонт планируется заранее, и на него резервируется определенная сумма. Но бывают ситуации, когда средств, а возможно, и времени на полноценный...

В идеале любой ремонт планируется заранее, и на него резервируется определенная сумма. Но бывают ситуации, когда средств, а возможно, и времени на полноценный ремонт недостаточно, однако квартира или дом требуют тех или иных изменений, особенно в преддверии Нового года. Все-таки в Новый год лучше входить без поврежденного интерьера. Обновление жилья так или иначе потребует определенного времени. Для того же, чтобы это время сократить, стоит выбрать средства, которые сработают на отлично и при этом будут безопасными. Учитывая факт наличия большого количества праздничных расходов, многие пользователи обратят внимание на стоимость и постараются выбрать наиболее универсальное средство, которое подойдет для нескольких работ. Такими характеристиками обладают продукты компании SOUDAL, в частности, усиленные волокном клеи-герметики.Данные продукты используются как для приклеивания декоративных элементов, так и для монтажа более крупных деталей. С ними без труда можно закрепить рейки, панели, плиты, розетки, ручки к стенам и потолку, в том числе в перевернутом положени, особенно в местах, где нет возможности механической фиксации склеиваемых элементов. В область применения входят самые разные материалы. Бетон, штукатурка, MDF, OSB, фанера.К примеру, клеи-герметики серии Fix All на основе полимеров MS не содержат силиконов, изоцианатов и растворителей, что делает их применение безопасным для окружающих. Для приклеивания крупных элементов, где нет возможности механической подпорки до момента отвердения клея, подойдет Fix All High Tack, клей-герметик, обладающий экстремальной силой начального соединения.Эластичный гибридный клей-герметик Fix All Classic подойдет для склеивания и заполнения фуг в панелях, подоконниках, декоративных планках, стекле и других материалов, а также для приклеивания зеркал. Fix All Crystal, в свою очередь, отлично подойдет для материалов, где необходим невидимый прозрачный шов. Зеркал, зеркальных стен, стекол, керамической плитки, бетона, кирпича, штукатурки, дерева, гипсокартона.Особенностью монтажных клеев серии T-REX фирмы SOUDAL является их состав. Они созданы на армированной синтетическим волокном основе. Это обеспечивает очень высокую силу первоначального схвачивания с большим количеством поверхностей и дает возможность использования как внутри, так и снаружи помещений. Клеи-герметики Fix All клеят даже влажные поверхности, а швы при этом можно окрашивать.Все перечисленные выше продукты SODAL обладают сертификатом EMICODE EC1 Plus, что подтверждает безопасность их использования. А универсальность средств порадует самых требовательных пользователей. Таким образом, прозрачный монтажный клей T-REX Crystal, гибридные клеи-герметики Fix All Classic и Fix All High Tack от SOUDAL являются оптимальным выбором для проведения мелкого ремонта.www.soudal.ru