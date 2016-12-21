В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вклад ROCKPANEL в будущее офисного строительства Здание F бизнес-парка Bonarka for Business находится в польском городе Кракове. Высококлассная отделка и дизайн этого офисного центра полностью соответствуют концепции...

Здание F бизнес-парка Bonarka for Business находится в польском городе Кракове. Высококлассная отделка и дизайн этого офисного центра полностью соответствуют концепции передового бизнес-парка. Вместе с девятью другими строениями 8-этажное здание F входит в офисный комплекс B4B, который был удостоен многих наград. Среди других элементов дизайна заслужили признание и высокотехнологичные облицовочные панели ROCKPANEL Woods. Важной особенностью открытой планировки являются широкие возможности оформления фасадных поверхностей. Северный и южный фасады состоят из застекленных фрамужных комплексов с вертикальными и горизонтальными перекладинами, через которые здание наполняется естественным светом. Единое застекленное пространство каждого фасада разделено на три части, обрамленные по периметру композитными панелями темного цвета.Для восточного и западного фасадов архитекторы искали долговечный и простой в эксплуатации материал, подходящий для облицовки больших площадей и внешне похожий на натуральное дерево. Его теплый оттенок должен был контрастировать с холодным блеском оконных вставок. По словам архитектора проекта Малгожаты Дворжак-Бобулы, предпочтение было отдано панелям ROCKPANEL.Поскольку они обладают безупречным внешним видом и устойчивостью к воздействию погодных условий. Архитектор добавила, что облицовку фасадов нужно было закреплять механически, и, поскольку здание высокое, тридцатиметровое, чем легче материал, тем лучше. Панели ROCKPANEL подошли идеально.В итоге архитекторы остановили свой выбор на облицовочных панелях цвета Rhinestone Oak из линейки ROCKPANEL Woods. Помимо соответствия требованиям к внешнему виду этот продукт лучше всего отвечал местным противопожарным стандартам. Согласно польским нормативам, на высоте более 25 метров можно использовать только материалы, имеющие класс пожарной безопасности А2.В линейке ROCKPANEL Woods также представлены панели категории Durable, повышенной прочности. Их установили на высоте до 25 метров в составе навесной фасадной системы общей площадью 787,5 квадратных метров. Выше уровня 25 метров фасады здания F были облицованы особо прочными панелями ROCKPANEL Woods категории FS-Xtra, совокупная площадь которых составила 125 квадратных метров.С помощью панелей ROCKPANEL архитекторы добились не только высокого качества и долговечности фасадной системы, но и экологичности. Это стало важным шагом при подготовке к экологической сертификации BREEAM, в результате которой здание получило категорию Very Good. На основе анализа жизненного цикла продукции организация BRE GLOBAL признала облицовку ROCKPANEL одной из наиболее экологически чистых в своей категории, а панелям были присвоены рейтинги А+ и A.www.rockwool.ru