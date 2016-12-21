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Вклад ROCKPANEL в будущее офисного строительства
21.12.2016 12:54 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Здание F бизнес-парка Bonarka for Business находится в польском городе Кракове. Высококлассная отделка и дизайн этого офисного центра полностью соответствуют концепции передового бизнес-парка. Вместе с девятью другими строениями 8-этажное здание F входит в офисный комплекс B4B, который был удостоен многих наград. Среди других элементов дизайна заслужили признание и высокотехнологичные облицовочные панели ROCKPANEL Woods. Важной особенностью открытой планировки являются широкие возможности оформления фасадных поверхностей. Северный и южный фасады состоят из застекленных фрамужных комплексов с вертикальными и горизонтальными перекладинами, через которые здание наполняется естественным светом. Единое застекленное пространство каждого фасада разделено на три части, обрамленные по периметру композитными панелями темного цвета.
Для восточного и западного фасадов архитекторы искали долговечный и простой в эксплуатации материал, подходящий для облицовки больших площадей и внешне похожий на натуральное дерево. Его теплый оттенок должен был контрастировать с холодным блеском оконных вставок. По словам архитектора проекта Малгожаты Дворжак-Бобулы, предпочтение было отдано панелям ROCKPANEL.
Поскольку они обладают безупречным внешним видом и устойчивостью к воздействию погодных условий. Архитектор добавила, что облицовку фасадов нужно было закреплять механически, и, поскольку здание высокое, тридцатиметровое, чем легче материал, тем лучше. Панели ROCKPANEL подошли идеально.
В итоге архитекторы остановили свой выбор на облицовочных панелях цвета Rhinestone Oak из линейки ROCKPANEL Woods. Помимо соответствия требованиям к внешнему виду этот продукт лучше всего отвечал местным противопожарным стандартам. Согласно польским нормативам, на высоте более 25 метров можно использовать только материалы, имеющие класс пожарной безопасности А2.
В линейке ROCKPANEL Woods также представлены панели категории Durable, повышенной прочности. Их установили на высоте до 25 метров в составе навесной фасадной системы общей площадью 787,5 квадратных метров. Выше уровня 25 метров фасады здания F были облицованы особо прочными панелями ROCKPANEL Woods категории FS-Xtra, совокупная площадь которых составила 125 квадратных метров.
С помощью панелей ROCKPANEL архитекторы добились не только высокого качества и долговечности фасадной системы, но и экологичности. Это стало важным шагом при подготовке к экологической сертификации BREEAM, в результате которой здание получило категорию Very Good. На основе анализа жизненного цикла продукции организация BRE GLOBAL признала облицовку ROCKPANEL одной из наиболее экологически чистых в своей категории, а панелям были присвоены рейтинги А+ и A.
www.rockwool.ru
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Здание F бизнес-парка Bonarka for Business находится в польском городе Кракове. Высококлассная отделка и дизайн этого офисного центра полностью соответствуют концепции...
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