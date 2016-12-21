Российское надзорное ведомство снова не может найти компромисс с белорусскими властями.

Сегодня «продовольственный» скандал между Беларусью и Россией получил продолжение. Так, в ходе совместного заседания палат белорусского парламента Михаил Мясникович сообщил о том, что белорусская сторона может предъявить России судебные иски за необоснованный срыв поставок продукции.

Заместитель премьер-министра Михаил Русый, в свою очередь, сообщил, что на этой неделе ограничения на поставки белорусской продукции уже будут сняты. Русый отметил, что Беларусь активно ведет переговоры с россиянами, и подчеркнул, что российский рынок зачастую закрывается для Беларуси по надуманным причинам.

«Я думаю, что буквально на этой неделе ограничения будут сняты. Мы знаем, что делать, работаем. Я хочу сказать, что есть те барьеры, которые мы снимаем и будем снимать», — сказал он.

Русый также рассказал, что в следственные органы РФ были переданы данные о десяти фактах фальсификаций белорусской продукции на российском рынке. При этом Мясникович предложил подать в суд ЕАЭС, но Русый предложение отклонил, назвав его «довольно тонким вопросом».

И все бы ничего, но российская сторона тут же отреагировала на заявления Беларуси, опровергнув белорусских чиновников, которые, как известно, славятся своим оптимизмом. Россельхознадзор сообщил, что никаких ограничений с Беларуси снимать не собирается.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Мелано.

«В целом, ситуация в отношении действующих ограничений на молочные предприятия не изменилась», - сказала она, добавив что накануне специалисты Россельхознадзора детально объясняли белорусским экспертам претензии Россельхознадзора к качеству и безопасности поставляемой из Беларуси молочной продукции.

«Так, для белорусской стороны стало новостью, что субъектовые ветеринарные службы России не являются частью системы Россельхознадзора. Особенно их удивило, что результаты лабораторных исследований, на которые наши коллеги ориентировались, проводились не нашими лабораториями. При этом, странно, что все протоколы испытаний, которые ранее предоставлял Россельхознадзор каким-то образом коллегами игнорировались», - пояснила Мелано, рассказав также, что Беларусь вместо устранения недостатков своей продукции перешла к словесной перепалке.

«В сложившейся ситуации, сложно понять тактику поведения белорусских коллег. Так, вместо того, что разобраться в технических аспектах претензий Россельхознадзора, белорусы идут по пути "базарного" пиара, с целью привлечения внимания общественности к проблеме, прибегая к самым бестактным выражениям и переходам на личности на уровне высокого руководства», - подчеркнула она.