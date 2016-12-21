В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый в России напечатанный на 3D-принтере дом будет комфортным Корпорация ТехноНИКОЛЬ участвует в развитии технологий строительной трехмерной печати. Разработанные компанией материалы и решения обеспечат комфорт в первом в...

Корпорация ТехноНИКОЛЬ участвует в развитии технологий строительной трехмерной печати. Разработанные компанией материалы и решения обеспечат комфорт в первом в России доме, напечатанном на 3D-принтере по уникальной технологии Apis Cor. Пилотный проект трехмерной печати дома на мобильном принтере реализуется в подмосковном Ступино. Применявшиеся ранее строительные 3D-принтеры портального типа выпускали на заводах детали для дальнейшей сборки. Разработанный российскими инженерами мобильный 3D-принтер предназначен для печати целых домов непосредственно на месте. Компактные размеры позволяют доставлять его на стройплощадку. На монтаж и подготовку оборудования к работе требуется менее часа, а сроки строительства бетонной коробки дома существенно сокращаются. Комфортный для жизни микроклимат в доме, построенном по новой технологии, создадут современные изоляционные материалы производства ТехноНИКОЛЬ.Специально для этого проекта компания подобрала решения, способные обеспечить высокую эффективность, сокращение трудозатрат и сроков строительных работ. В качестве кровельного покрытия применяется полимерная мембрана LOGICROOF, которая отличается высокими эксплуатационными свойствами и технологичным монтажом.Полотна мембраны свариваются специальным оборудованием с помощью горячего воздуха. Работы со скорость до 1000 квадратных метров в рабочую смену можно производить в любых погодных условиях. Теплоизоляция кровли выполняется с помощью пожаробезопасных и прочных пенополиизоциануратных плит LOGICPIR с высокими показателями по теплосбережению.Для теплоизоляции цокольной части используется экструзионный пенополистирол CARBON FAS с частицами графита, сочетающий высокие теплоизоляционные свойства и практически нулевое водопоглощение. Изоляция перекрытий материалом из каменной ваты РОКЛАЙТ позволит создать в доме не только тепловой, но и акустический комфорт.Для обеспечения необходимого уровня термического сопротивления стен демонстрационного дома в Ступино площадью 36,8 квадратного метра применяются три вида теплоизоляции. Это, во-первых, классический мокрый штукатурный фасад с негорючим минераловатным утеплителем ТЕХНОФАС. Во-вторых, засыпной утеплитель из пенополиизоцианурата LOGICPIR.Данная технология практически не имеет ограничения по температуре применения, позволяет заполнить пустоты между несущей стеной и внешней бетонной конструкцией и отказаться от крепежа теплоизоляции. В-третьих, это заливная теплоизоляция полиуретановой пеной. В будущем заливка полиуретановой пеной может стать одной из сопутствующих технологий при трехмерной печати дома, что позволит автоматизировать и процесс утепления.Являясь одним из мировых лидеров в области производства строительных материалов, мы с пристальным вниманием относимся ко всем инновационным технологиям в стройиндустрии. Ежегодно собственные научные центры ТехноНИКОЛЬ выпускают до 15 новых продуктов, что позволяет гибко реагировать на потребности наших потребителей и делать решение строительных задач более эффективным, комментирует вице-президент Корпорации ТехноНИКОЛЬ Евгений Войлов.Технология трехмерной печати рассматривается как одна из перспективных в мире. Возможно, в будущем она во многом позволит решить проблему доступности жилья. Дома, напечатанные на 3D-принтере, кроме прочего, должны быть комфортными для жизни.Поэтому их возведение практически невозможно без прогрессивных изоляционных материалов. В качестве партнера проекта наша компания занималась решением именно этой задачи. Специально для новой технологии строительства мы подобрали ряд решений, которые сделают напечатанный на принтере дом пригодным для жизни.www.tn.ru