В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российскому молоку нужен холод Согласно данным Минсельхоза, дефицит товарного молока в России по состоянию на 2016 год превышает 8 миллионов тонн. Причиной тому стало практически двукратное...

Согласно данным Минсельхоза, дефицит товарного молока в России по состоянию на 2016 год превышает 8 миллионов тонн. Причиной тому стало практически двукратное снижение объема импорта молока в Россию с 2014 по 2016 год при отсутствии роста объемов отечественного производства. Сохраняя его на прежнем уровне при сокращении поголовья коров, предприятия молочной промышленности работают на износ. Особую тревогу в этой ситуации вызывают участившиеся случаи нарушения технологии производства и хранения продукции, свидетельствующие о необходимости технического перевооружения предприятий молочной промышленности и торговли. Так, в октябре 2016 года Роспотребнадзор на Камчатке изъял из оборота 58 партий молочной продукции общим объемом около 2,3 тонны. В числе претензий несоблюдение условий хранения. Некоторые холодильные камеры вообще не имели термометров.Немногим ранее случае несоблюдения технологии производства и хранения молочной продукции были выявлены в Башкирии, где на одном из предприятий вообще отсутствовал прибор для измерения температурного режима на складе готовой продукции. В результате аналогичных нарушений пострадали также потребители Свердловской области, Красноярского края и других регионов.По мнению экспертов, одним из наиболее актуальных вопросов технического перевооружения отечественных предприятий молочной промышленности является повсеместное внедрение технологии мгновенного охлаждения молока. Огромное число российских хозяйств до сих пор работает на допотопном охлаждающем оборудовании, а некоторые из них и вовсе не имеют такового. В результате недостаточно охлажденное молоко быстро теряет качество, комментирует Дмитрий Вигандт, менеджер по продукции компании DeLaval, производителя оборудования для молочного животноводства.В сложных экономических условиях, в которых сегодня приходится работать многим российским сельхозпредприятиям, компенсировать затраты на закупку холодильного оборудования позволяет применение энергоэффективных решений. Например, доверием российских производителей пользуются танки-охладители с компрессорами Danfoss, отличающимися небольшим расходом электроэнергии при высоких параметрах скорости и качества охлаждения.Складам готовой продукции и торговым предприятиям необходимы современные решения по автоматическому мониторингу режимов работы холодильного оборудования. При отсутствии возможности реализовать это собственными силами можно воспользоваться технологиями облачной диспетчеризации. Например, в России сегодня доступен работающий в Европе уже более 10 лет онлайн-сервис Retail Care. Он был создан как внешнее решение контроля работы холодильного оборудования практически любого типа и любых модификаций.На складах или в торговых точках устанавливаются мультиплатформенные датчики системы мониторинга ADAP-KOOL, в режиме реального времени собирающие информацию о состоянии холодильных агрегатов. Данные передаются в центр контроля Retail Care, где формируются рекомендации по управлению энергопотреблением.Это позволяет не только избежать нарушения условий хранения скоропортящейся продукции, но и оптимизировать расход электроэнергии, экономия которой может достигать 30 процентов ежегодно, объясняет Николай Староверов, технический директор направления Холодильная техника компании Данфосс.При необходимости оборудование ADAP-KOOL может работать и автономно, без подключения к онлайн-сервису. В этом случае оно настраивается под отраслевые стандарты или индивидуальные технические условия, а мониторинг осуществляется, например, из офиса предприятия или торговой сети. Внедрение подобных технических решений, способствующих повышению качества и улучшению потребительских свойств молочной продукции, позволит увеличить рентабельность ее производства и ускорит выход отрасли из кризиса.www.danfoss.ru