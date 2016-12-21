В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кнопки выхода Smartec с пьезоэлементом В состав оборудования торговой марки Smartec для ограничения доступа в помещения вошли пьезоэлектрические кнопки выхода ST-EX033L с корпусом из нержавеющей стали,...

В состав оборудования торговой марки Smartec для ограничения доступа в помещения вошли пьезоэлектрические кнопки выхода ST-EX033L с корпусом из нержавеющей стали, которые по сравнению с контактными кнопками других типов имеют вдвое больший ресурс наработки на отказ, превышающий 1 миллион циклов. Новые кнопки выхода отличаются высоким уровнем пылевлагозащиты, который соответствует классу IP68, и работоспособны в достаточно широком диапазоне температур, что позволяет устанавливать их в неотапливаемых тамбурах выходов из зданий. Следует отметить, что металлическая конструкция предусматривает возможность врезного монтажа кнопки без дополнительных аксессуаров или накладного монтажа с применением специального адаптера.Стильные и надежные в работе кнопки выхода ST-EX033L работоспособны в диапазоне температур от минус 35 до плюс 55 градусов, что характерно для устройств, предназначенных для уличных условий эксплуатации. С такими характеристиками данная кнопка выхода может работать долгое время при переменных внешних условиях, благодаря чему ее можно размещать вблизи дверей выходов из офисных зданий, медицинских и образовательных учреждений, жилых домов. При этом для удобства пользователей металлическая кнопка ST-EX033L снабжена светодиодным индикатором срабатывания.Простые и удобные в использовании металлические кнопки ST-EX033L не имеют подвижных частей, что делает их герметичными и устойчивыми к внешним воздействиям. В качестве чувствительного компонента новая металлическая кнопка выхода снабжена пьезоэлементом, деформация которого приводит к возникновению электрического импульса, преобразуемого электронной схемой в сигнал для замыкания выходных контактов. Такие пьезоэлектрические кнопки имеют достаточно большой ресурс срабатываний, который в 2 раза превышает ресурс аналогов, поэтому их рекомендуется устанавливать на объектах с высокой проходимостью.Универсальные в установке, новые кнопки выхода Smartec могут монтироваться двумя способами, врезным или накладным, в зависимости от особенностей монтажной поверхности и требований безопасности на конкретном объекте. В первом случае сама металлическая кнопка выхода с электронным блоком помещается в предварительно подготовленное углубление, а ее декоративная пластина, которая также выполняет защитную функцию, крепится заподлицо со стеной. Накладной монтаж ST-EX033L может выполняться, например, на металлическую поверхность, для чего используется опциональный адаптер ST-EX030AD. При этом для питания кнопки требуется источник постоянного тока с напряжением 12 вольт.Работа Smartec ST-EX033L возможна в составе как сетевых систем контроля доступа, так и автономных. При этом металлическая кнопка выхода обеспечивает разблокировку любых электронных и электромеханических замков, например, соленоидного замка Smartec ST-DB090T. Этот замок оснащен вращающимся металлическим ригелем диаметром 16 миллиметров, таймером задержки запирания и может устанавливаться на металлические и деревянные двери различных типов. Открывающихся внутрь, наружу или маятниковых. Как правило, кнопка выхода располагается в непосредственной близости от двери и обеспечивает беспрепятственный выход без необходимости идентификации личности.www.smartec-security.ru