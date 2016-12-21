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С 1 января в Беларуси услуги Uber и подобных сервисов подлежат обложению НДС
21.12.2016 17:14 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. С 1 января 2017 года вступит в силу норма Налогового кодекса, направленная на взимание НДС с иностранных электронных сервисов, которые оказывают в том числе посреднические услуги на территории Беларуси, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Налоговый кодекс дополнен нормой, согласно которой местом реализации работ, услуг, имущественных прав признается территория Республики Беларусь, если белорусскому плательщику оказываются услуги, с помощью которых осуществляется поиск и (или) предоставляется информация о потенциальных покупателях (потребителях).
"Указанная норма вступает в силу с 1 января 2017 года и направлена на взимание НДС с вознаграждений нерезидентов, выплачиваемых им белорусскими плательщиками за поиск для них потенциальных покупателей, в том числе с использованием программных продуктов и электронных платформ. Примером таких услуг является, например, сервис Uber, плату за использование которого производят белорусские перевозчики пассажиров", — отмечают в МНС.
Как указывают в МНС, в Беларуси компания Uber B.V. оказывает электронные услуги по установлению контакта между лицензионными перевозчиками (юрлицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров) и пользователями (пассажирами) посредством мобильного приложения Uber. Отдельно в договоре определено, что право пользования мобильным приложением Uber для водителя предоставлено бесплатно.
Сервис Uber основан на использовании компьютерных программ, которые позволяют интегрировать базы данных посредством получения исходных данных от пассажиров и водителей, осуществлять идентификацию водителя, учет времени и протяженность поездки, оплату за поездку и т.д.
Компьютерные программы в виде мобильных приложений Uber для водителя и пользователя, право пользования которыми предоставлено бесплатно, являются лишь средством связи с серверами Uber B.V. в Нидерландах и служат для сбора исходных и отображения итоговых данных (местонахождения водителя с транспортным средством, пассажира, квитанции об оплате и др.) и т.д.
По данным МНС, суть посредничества заключается в том, что Uber B.V., используя собственные технологии и алгоритмы, связывает транспортную компанию и пассажира посредством своих серверов и таким образом создает дополнительный продукт — посредническую услугу, за которую получает вознаграждение.
Оплата за перевозку осуществляется физическими лицами автоматически путем зачисления денежных средств с карточки на счета компании Uber B.V., открытые за пределами страны (Нидерланды), а на счета партнеров зачисляется выручка за минусом 25% от суммы поездки, то есть за минусом оказанных партнеру электронных посреднических услуг.
Сервис в сфере городских перевозок Uber начал работу в Минске в ноябре 2015 года. На сегодня минчанам и гостям столицы доступен сервис для массового сегмента UberX и премиальный UberBLACK.
15 ноября 2016 года Министерство по налогам и сборам Беларуси и компания Uber B.V. заключили соглашение, предусматривающее ряд мер по взаимодействию и сотрудничеству. Как отмечают в МНС, реализация заложенных в документе положений позволит повысить эффективность налогового контроля, а также поспособствует созданию условий для формирования здоровой конкурентной среды, прозрачных рыночных условий на рынке транспортных услуг, в том числе оказываемых с использованием информационных технологий.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. С 1 января 2017 года вступит в силу норма Налогового кодекса, направленная на взимание НДС с иностранных электронных сервисов, которые оказывают в...
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