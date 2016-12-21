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Лукашенко приказал обеспечить зарплату «по 500» чего бы это ни стоило

21.12.2016 17:34 — Новости Экономики | БДГ  
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Александр Лукашенко поручил новому составу своей администрации во что бы то ни стало обеспечить в 2017 году населению среднюю зарплату в 500 долларов.

«Еще раз подчеркиваю - $500 в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их», - заявил сегодня Лукашенко.

Он также потребовал от назначенных чиновников навести порядок с нормативами по санитарии, ветеринарии, пожарному делу, и не ходить с проверками, особенно - по вновь открытым предприятиям. При этом ответственность руководителей за безопасность на предприятиях планируется ужесточить.

Напомним, что 17 ноября Лукашенко дал большую пресс-конференцию для российских СМИ, во время которой  и озвучил намерение поднять зарплаты гранам до пятисот долларов в эквиваленте. Ранее президент говорил об этом в ходе одной из своих рабочих поездок по регионам. 

Однако эксперты скептически относятся к рвению президента увеличить в будущем году зарплату на сто долларов в эквиваленте (сейчас официальная средняя зарплата по стране - порядка 380 долларов).

«Самое важное в заявлении Лукашенко – это оговорка про соответствующий рост производительности труда. Можем напомнить, что производительность труда – выпуск продукции на одного работающего. Учитывая нынешний эквивалент долларовых зарплат, 500 долларов – почти в полтора раза выше, чем сейчас. Следовательно, нужно в полтора раза увеличить производительность труда, чтобы зарабатывать 500 долларов. То есть, нужно увеличить производство в полтора раза, но не просто работа на склад, а продажа произведенного», - отметил тогда в беседе с БДГ эксперт Вадим Иосуб.

Ранее БДГ сообщала, что в октябре зарплата в стране снова упала не только в $-эквиваленте, но и номинально в Br-рублях. Теперь чтобы достичь $500-ю зарплату хотя бы в декабре 2017-го нужно, чтобы она выросла за год и 2 месяца более чем на треть, и чтобы все это время сохранялся сегодняшний курс доллара. Какие для этого потребуются валютные ресурсы и не настанет ли после 2017-го очередной "2011-й" - не сообщается.

 
 
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Александр Лукашенко поручил новому составу своей администрации во что бы то ни стало обеспечить в 2017 году населению среднюю зарплату в 500 долларов.

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