В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ, новинка от ROCKWOOL, не имеющая аналогов Сосед мечтает попасть на шоу Голос, а вы не в восторге от его творчества. Подумывая о звукоизоляции, боитесь за потерю каждого сантиметра в квартире. Чтобы...

Сосед мечтает попасть на шоу Голос, а вы не в восторге от его творчества. Подумывая о звукоизоляции, боитесь за потерю каждого сантиметра в квартире. Чтобы отдохнуть без аккомпанемента, вам больше не нужно идти на компромисс. На предновогодней пресс-конференции Теплый прием 7 декабря 2016 года компания ROCKWOOL представила новое решение для звукопоглощения, Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ. Его толщина всего 27 миллиметров. Этот материал максимально сохраняет полезное пространство помещения. Новинка обладает оптимальным соотношением плотности и толщины, что позволяет продукту наиболее эффективно выполнять функцию звукопоглощения в самых малогабаритных квартирах и офисах. При этом материал из негорючей каменной ваты абсолютно безопасен и может применяться в детских комнатах и медицинских кабинетах. Испытания подтвердили, что Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ прекрасно справляется с поглощением воздушного шума, а именно звуков на высоких и средних частотах. Это, например, лай собаки, человеческая речь или музыка. Новинка ориентирована на создание акустического комфорта и ощущения свободы в помещениях. При этом теперь можно добиться тишины без компромиссов.Компания ROCKWOOL рекомендует комплексный подход к защите от нежелательных звуков. Даже при использовании дополнительных элементов схема монтажа очень проста. По направляющим профилям, которые крепятся к существующим стенам, полу и потолку, следует установить уплотнительную ленту. Ее наличие снижает передачу акустических вибраций через звукоизоляционную конструкцию. Облицовка, выполненная из листовых материалов, не должна вплотную примыкать к существующим конструкциям. Между ними следует оставлять зазор 2–5 миллиметров или смонтировать уплотнительную ленту.Данный зазор при необходимости может быть заполнен виброакустическим герметиком однокомпонентным силиконовым. Листы ГКЛ должны подбираться на основании рекомендаций производителя по их применению. Они крепятся с шагом 150 миллиметров к стоечным профилям с помощью винтов-саморезов, тип которых подбирается в зависимости от конструкции. При монтаже двух слоев ГКЛ их необходимо устанавливать со смещением швов относительно друг друга. Для защиты от ударного шума и звукоизоляции пола рекомендуется дополнительно установить ROCKWOOL ФЛОР БАТТС.www.rockwool.ru