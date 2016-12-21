МИНСК, 21 дек – Sputnik. Поднятие ставки налога на добавочную стоимость до 25% на услуги электросвязи не отразится на их стоимости для белорусов, заверили Sputnik участники рынка.



© Sputnik/ Евгений Казарцев Сервис Uber с Нового года обложат НДС в размере 25%

По новой ставке НДС будет взиматься за все услуги электросвязи. Коснется это не только мобильных операторов и интернет-провайдеров, но и некоторых интернет-сервисов, в том числе Uber.

"Планов по повышению цен на поездки в Минске у нас нет", – заверила Sputnik пресс-секретарь Uber Евгения Шипова.

Не ожидается рост цен и на услуги мобильных операторов. "Повышение ставки НДС до 25% с 1 января 2017 года не повлияет на стоимость услуг для абонентов оператора", – сказали Sputnik в среду в пресс-службе мобильного оператора life:).

Другие мобильные операторы Беларуси – МТС и velcom – пока не заявляли о возможном повышении стоимости услуг. Как уточнили для белорусских СМИ эксперты, поднятие ставки затронет небольшое количество услуг и не отразится на массовом потребителе.

В настоящее время ставка налога на добавленную стоимость в размере 25% применяется в сфере оказания услуг электросвязи, но лишь в отношении оказываемых абонентам.