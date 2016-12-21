Отставка председателя правления Беларусбанка Сергея Писарика, о которой TUT.BY писал 14 декабря , стала официальным фактом. Он освобожден от занимаемой должности решением набсовета банка. Как сообщается в пресс-релизе банка, Писарик ушел по соглашению сторон.

Набсовет принял решение о возложении обязанностей председателя правления на зампреда правления Беларусбанка Александра Поливко.

Среди кандидатов на должность главы Беларусбанка называют несколько кандидатур, в том числе – из руководства Нацбанка.

Причины увольнения руководителя крупнейшего коммерческого госбанка, которому месяц назад продлили контракт на пять лет, не называются.

17 ноября Александр Лукашенко пообещал навести железный порядок в банках. «В стране кризис, в России кризис. Давайте посмотрим, как живут банкиры. Неплохо живут, лучше, чем в прошлые годы, несмотря на кризис. В том числе по зарплате, кредиты сами себе выдают. В ближайшее время мы наведем там железный порядок», — сказал он на встрече с российскими журналистами (цитата по БЕЛТА ).

Напомним, что летом были задержаны как минимум два топ-менеджера Беларусбанка: исполнительный директор Анатолий Боговик и первый заместитель председателя правления Геннадий Господарик.