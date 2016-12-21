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Глава Беларусбанка Писарик официально лишился должности
21.12.2016 17:57 — Новости Экономики | Tut.by
Отставка председателя правления Беларусбанка Сергея Писарика, о которой TUT.BY
Набсовет принял решение о возложении обязанностей председателя правления на зампреда правления Беларусбанка Александра Поливко.
Среди кандидатов на должность главы Беларусбанка называют несколько кандидатур, в том числе – из руководства Нацбанка.
Причины увольнения руководителя крупнейшего коммерческого госбанка, которому месяц назад продлили контракт на пять лет, не называются.
17 ноября Александр Лукашенко
Напомним, что летом
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Отставка председателя правления Беларусбанка Сергея Писарика, о которой TUT.BY писал 14 декабря, стала официальным фактом. Он освобожден от занимаемой должности...
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