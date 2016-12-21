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Лукашенко сократил заместителя главы своей Администрации Бузовского

21.12.2016 18:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации президента Беларуси в связи с переходом на другую работу, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент подписал соответствующий указ после того, как сегодня на встрече с новой главой Администрации Натальей Качановой анонсировал сокращение одной из должностей заместителя.

«Считаю, что нам надо сократить одну из должностей заместителя (скорее всего, это заместитель главы Администрации по идеологии), существенно перестроив идеологическое направление, закрепив его за первым заместителем. Скорее всего — я просто высказываю свое предположение, а вы там посмотрите», — отметил Александр Лукашенко, обращаясь к назначенному руководству Администрации президента.

При этом управление идеологии сохранится, а часть функций и полномочий должна перейти к пресс-секретарю главы государства Наталье Эйсмонт.

Президент считает, что госслужащих должно быть столько, сколько нужно. Он поставил перед главой и первым заместителем главы Администрации президента Натальей Кочановой и Максимом Рыженковым конкретные задачи по реформированию и обновлению этого госоргана, избавлению от излишних бюрократических функций.

 
 
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Президент подписал соответствующий указ после того, как сегодня на встрече с новой главой Администрации Натальей Качановой анонсировал сокращение одной из...

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