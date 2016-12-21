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Лукашенко сократил заместителя главы своей Администрации Бузовского
21.12.2016 18:28 — Новости Экономики | Tut.by
Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации президента Беларуси в связи с переходом на другую работу, сообщили в пресс-службе главы государства.
Президент подписал соответствующий указ после того, как сегодня на встрече с
«Считаю, что нам надо сократить одну из должностей заместителя (скорее всего, это заместитель главы Администрации по идеологии), существенно перестроив идеологическое направление, закрепив его за первым заместителем. Скорее всего — я просто высказываю свое предположение, а вы там посмотрите», —
При этом управление идеологии сохранится, а часть функций и полномочий должна перейти к пресс-секретарю главы государства Наталье Эйсмонт.
Президент считает, что госслужащих должно быть столько, сколько нужно. Он поставил перед главой и первым заместителем главы Администрации президента Натальей Кочановой и Максимом Рыженковым конкретные задачи по реформированию и обновлению этого госоргана, избавлению от излишних бюрократических функций.
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Президент подписал соответствующий указ после того, как сегодня на встрече с новой главой Администрации Натальей Качановой анонсировал сокращение одной из...
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