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"Преданный государству человек". Эйсмонт прокомментировала назначения в Администрацию президента
21.12.2016 19:25 — Новости Экономики | Tut.by
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала подробности о причинах назначений в Администрации президента, а также о поставленных Александром Лукашенко задачах по обновлению в этом госоргане, передает
Эйсмонт рассказала, чем руководствовался глава государства, назначая Наталью Кочанову. Она обратила внимание на ее личные качества.
— Это человек коллективный. И это качество проявлялось на всех этапах ее деятельность от зампреда горисполкома до вице-премьера. Наталья Ивановна глубоко и подробно вникала и вникает во все вопросы и проблемы. И она человек неравнодушный, надежный, преданный государству. Суммируя все эти качества, президент и определил Наталью Кочанову как оптимального кандидата для руководства коллегиальным органом, коим и является Администрация президента.
Молодость, опыт и перспектива — такие аспекты были выделены главой государства при назначении на должность первого зама главы Администрации Максима Рыженкова.
— Работая на самых различных должностях — на дипломатическом поприще, в Национальном олимпийском комитете, Максим Рыженков зарекомендовал себя как человек с огромным количеством перспективных идей и предложений. В силу своей деятельности он часто бывал за рубежом, многое видел, знакомился с разными странами, их спецификой и много общался с людьми. Это тот самый полезный опыт.
По словам пресс-секретаря, президент считает, что исходя из всего этого Рыженков может привнести в работу Администрации нечто новое и интересное, а также эффективно работать на закрепленных за ним направлениях — это идеология и организационные вопросы.
Эйсмонт отметила, что Администрация президента — это политический штаб, но он не должен подменять собой другие государственные органы.
— Скорее, он должен быть мощным экспертным центром при президенте. Президент хочет видеть здесь преданных государству людей, способных и желающих работать. При этом, когда мы говорим об обновлении, то совсем не обязательно речь идет именно о возрасте человека. В первую очередь мы заостряем внимание на энергии, желании работать, трудолюбии и трудоспособности. Именно таким должен быть работник Администрации президента и в целом госслужащий.
Несмотря на поручение президента подготовить план реформирования Администрации, основные направления деятельности сохранятся — это идеология, кадровые, многочисленные организационные вопросы, подготовка выступлений президента, рассказала Эйсмонт.
21 декабря Александр Лукашенко
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Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала подробности о причинах назначений в Администрации президента, а также о поставленных Александром...
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