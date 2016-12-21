Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала подробности о причинах назначений в Администрации президента, а также о поставленных Александром Лукашенко задачах по обновлению в этом госоргане, передает БЕЛТА .



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Эйсмонт рассказала, чем руководствовался глава государства, назначая Наталью Кочанову. Она обратила внимание на ее личные качества.

— Это человек коллективный. И это качество проявлялось на всех этапах ее деятельность от зампреда горисполкома до вице-премьера. Наталья Ивановна глубоко и подробно вникала и вникает во все вопросы и проблемы. И она человек неравнодушный, надежный, преданный государству. Суммируя все эти качества, президент и определил Наталью Кочанову как оптимального кандидата для руководства коллегиальным органом, коим и является Администрация президента.

Молодость, опыт и перспектива — такие аспекты были выделены главой государства при назначении на должность первого зама главы Администрации Максима Рыженкова.

— Работая на самых различных должностях — на дипломатическом поприще, в Национальном олимпийском комитете, Максим Рыженков зарекомендовал себя как человек с огромным количеством перспективных идей и предложений. В силу своей деятельности он часто бывал за рубежом, многое видел, знакомился с разными странами, их спецификой и много общался с людьми. Это тот самый полезный опыт.

По словам пресс-секретаря, президент считает, что исходя из всего этого Рыженков может привнести в работу Администрации нечто новое и интересное, а также эффективно работать на закрепленных за ним направлениях — это идеология и организационные вопросы.

Эйсмонт отметила, что Администрация президента — это политический штаб, но он не должен подменять собой другие государственные органы.

— Скорее, он должен быть мощным экспертным центром при президенте. Президент хочет видеть здесь преданных государству людей, способных и желающих работать. При этом, когда мы говорим об обновлении, то совсем не обязательно речь идет именно о возрасте человека. В первую очередь мы заостряем внимание на энергии, желании работать, трудолюбии и трудоспособности. Именно таким должен быть работник Администрации президента и в целом госслужащий.

Несмотря на поручение президента подготовить план реформирования Администрации, основные направления деятельности сохранятся — это идеология, кадровые, многочисленные организационные вопросы, подготовка выступлений президента, рассказала Эйсмонт.

21 декабря Александр Лукашенко назначил Наталью Кочанову главой Администрации президента (ранее она занимала пост вице-премьера), а Максима Рыженкова ее первым заместителем (ранее — первый вице-президент НОК).

Президент поставил конкретные задачи по реформированию Администрации, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата.

Президент также предложил сократить одну из должностей заместителя главы своей Администрации. После чего подписал указ об освобождении от должности одного из замов Игоря Бузовского, который занимался вопросами идеологии. При этом управление идеологии сохранится, а часть функций и полномочий перейдет к пресс-секретарю главы государства Наталье Эйсмонт.