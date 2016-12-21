МИНСК, 21 дек – Sputnik. Минский городской Совет депутатов на сессии в среду утвердил увеличение ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц на 12%.

Ранее проект соответствующего решения был опубликован на сайте Мингорисполкома для общественного обсуждения и ознакомления.

Как передает БелТА , по просьбе представителей бизнеса Минска из перечня торговых центров, где применяется 10-процентное повышение ставки, исключены ТЦ "Зеркало", "Пассаж", "Подземный город" и "Паркинг", не будет использоваться повышенная ставка также в ТЦ "Купаловский" и "Счасть". При этом данное повышение введено для ТЦ "Скала" и "Галилео".

По прогнозам Мингорисполкома, в 2017 году от предпринимателей и физических лиц, которые уплачивают единый налог, в бюджет города поступит 21,9 миллиона рублей.

Последнее повышение ставки единого налога в Минске произошло в марте текущего года – тогда она в среднем увеличилась на 15%.