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Ставку единого налога для ИП в Минске увеличили на 12%
21.12.2016 19:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек – Sputnik. Минский городской Совет депутатов на сессии в среду утвердил увеличение ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц на 12%.
© Pixabay.com
Ранее проект соответствующего решения был опубликован на сайте Мингорисполкома для общественного обсуждения и ознакомления.
Как передает
По прогнозам Мингорисполкома, в 2017 году от предпринимателей и физических лиц, которые уплачивают единый налог, в бюджет города поступит 21,9 миллиона рублей.
Последнее повышение ставки единого налога в Минске произошло в марте текущего года – тогда она в среднем увеличилась на 15%.
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По прогнозам Мингорисполкома, в 2017 году от предпринимателей и физических лиц, которые уплачивают единый налог, в бюджет города поступит 21,9 миллиона рублей.
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