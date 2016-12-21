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Ставку единого налога для ИП в Минске увеличили на 12%

21.12.2016 19:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек – Sputnik. Минский городской Совет депутатов на сессии в среду утвердил увеличение ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц на 12%.

Ставку единого налога для ИП в Минске увеличили на 12%
© Pixabay.com
В Минске планируют повысить ставки единого налога

Ранее проект соответствующего решения был опубликован на сайте Мингорисполкома для общественного обсуждения и ознакомления.

Как передает БелТА, по просьбе представителей бизнеса Минска из перечня торговых центров, где применяется 10-процентное повышение ставки, исключены ТЦ "Зеркало", "Пассаж", "Подземный город" и "Паркинг", не будет использоваться повышенная ставка также в ТЦ "Купаловский" и "Счасть". При этом данное повышение введено для ТЦ "Скала" и "Галилео". 

По прогнозам Мингорисполкома, в 2017 году от предпринимателей и физических лиц, которые уплачивают единый налог, в бюджет города поступит 21,9 миллиона рублей. 

Последнее повышение ставки единого налога в Минске произошло в марте текущего года – тогда она в среднем увеличилась на 15%.

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозам Мингорисполкома, в 2017 году от предпринимателей и физических лиц, которые уплачивают единый налог, в бюджет города поступит 21,9 миллиона рублей.

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