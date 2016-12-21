Самый известный бренд мирового гостиничного бизнеса видит потенциал для открытия своего третьего отеля в Минске. Об этом журналистам в Минске заявил вице-президент компании Hilton Worldwide в Центральной и Северной Европе Иохим-Ян Шлейффер.





Напомним, что за последний год в Минске открылись два отеля сети «Хилтон» под брендами Hampton и DoubleTree .

Шлейффер отметил, что рынок СНГ и Восточной Европы является для Hilton Worldwide приоритетным. В частности, в СНГ планируется открыть 52 отеля сети, из которых 28 уже работают (21 — в России). Компания заинтересована быть представленной в крупных городах этого региона. «Минск — это большой город. Я вижу, что в самолетах много мест занято на рейсах в Минск. Поэтому считаю, что есть экономическая целесообразность открыть еще один отель нашей сети здесь в скором времени», — сказал он. «Если есть емкость рынка для открытия еще трех-четырех отелей, почему мы должны уступать это другим? Мы можем это сделать сами», — добавил топ-менеджер.

Вместе с тем Иохим-Ян Шлейффер призвал не зацикливаться на столице. Ведь можно развивать сеть отелей и в других регионах Беларуси, выпуская на рынок страны еще не представленные на нем бренды.

Стоит отметить, что «Хилтон» не инвестирует в строительство зданий, где могут располагаться отели. Гостиничная сеть работает преимущественно с девелоперами. И если инвестор изъявит желание работать с «Хилтоном», то отельер рассмотрит это предложение.

Вместе с тем вице-президент Hilton Worldwide в Центральной и Северной Европе согласен с тем, что «есть снижение активности на рынке», но «кризис — самое время инвестировать в город, страну». В качестве одной из мер по увеличению потока иностранных туристов он назвал упрощение визового режима. По словам представителя «Хилтона», в гостиницах сети по всему миру проводятся международные конференции и бизнес-встречи. «Мы бы хотели, чтобы эту традицию перенял и Минск, а процедура получения белорусской визы была упрощена», — сказал вице-президент компании. Руководство сети отелей Hilton готово плотно работать с правительством Беларуси по этому вопросу.

Сеть «Хилтон» основана в 1919 году. В настоящее время Hilton Worldwide на 100% принадлежит американской инвестиционной группе компаний Blackstone Group. Бренды, принадлежащие Hilton, представлены в 104 странах — всего это около 4,8 тыс. отелей.