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"Экономика на пальцах" попробует разобраться в торговых войнах, "посадках" и назначениях

21.12.2016 21:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 22 декабря в 15.15.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Декабрь 2016 года выдался очень богатым на события. Это и топливно-торговые войны с Россией, это и громкие «посадки» и не менее громкие новые назначения в министерствах и Администрации президента.

В очередной программе «Экономика на пальцах» Сергей Чалый попробует во всем этом разобраться и выделить главное — куда смотреть.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY-ТВ 22 декабря в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже. Следующий выпуск программы появится через неделю.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

Подкасты эфиров доступны на сайте podfm.ru. Ссылка на RSS программы.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

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Декабрь 2016 года выдался очень богатым на события. В очередной программе Сергей Чалый попробует во всем этом разобраться и выделить главное - куда смотреть.

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