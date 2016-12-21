Программа появится в прямом эфире 22 декабря в 15.15.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Декабрь 2016 года выдался очень богатым на события. Это и топливно-торговые войны с Россией, это и громкие «посадки» и не менее громкие новые назначения в министерствах и Администрации президента.

В очередной программе « Экономика на пальцах » Сергей Чалый попробует во всем этом разобраться и выделить главное — куда смотреть.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY-ТВ 22 декабря в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже. Следующий выпуск программы появится через неделю.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы. Подкасты эфиров доступны на сайте podfm.ru . Ссылка на RSS программы .

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