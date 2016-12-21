|
"Экономика на пальцах" попробует разобраться в торговых войнах, "посадках" и назначениях
21.12.2016 21:33 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 22 декабря в 15.15.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Декабрь 2016 года выдался очень богатым на события. Это и
В очередной программе «
Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY-ТВ 22 декабря в 15.15.
Ваши мнения оставляйте ниже. Следующий выпуск программы появится через неделю.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Декабрь 2016 года выдался очень богатым на события. В очередной программе Сергей Чалый попробует во всем этом разобраться и выделить главное - куда смотреть.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии