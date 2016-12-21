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Налоги-2017: что изменится?
21.12.2016 18:57 — Новости Экономики | БДГ
Сегодня представители МНС дали пресс-конференцию, на которой рассказали о том, каким будет 2017 год.
240 тысяч «писем счастья» для тунеядцев
Как рассказал вовремя пресс-конференции на сайте БЕЛТА начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько, налоговая отправила беларусам, которые не принимали участи в финансировании госрасходов, более 240 тысяч извещений. В бюджет от «тунеядцев» поступило 3,7 млн рублей (порядка 1,9 млн долларов в эквиваленте).
Как рассказал представитель МНС, в скандальный президентский декрет планируют внести изменения: число категорий граждан, которые могут претендовать на льготы по указу.
Подорожает интернет и не только
Как рассказал начальник главного управления методологии налогообложения организаций МНС Игорь Скринников, с 1 января 2017 года все услуги электросвязи в Беларуси будут облагаться НДС по ставке 25%.
«Сейчас эта ставка уже применяется, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам. С января применение ставки станет несколько шире, потому что она будет применяться в отношении всех услуг электросвязи», - отметил он.
Кроме этого, с 1 января 2017 года вступит в силу норма Налогового кодекса, направленная на взимание НДС с иностранных электронных сервисов, которые оказывают в том числе посреднические услуги на территории Беларуси: кодекс дополнен нормой, согласно которой местом реализации работ, услуг, имущественных прав признается территория Республики Беларусь, если белорусскому плательщику оказываются услуги, с помощью которых осуществляется поиск и (или) предоставляется информация о потенциальных покупателях (потребителях).
«Указанная норма вступает в силу с 1 января 2017 года и направлена на взимание НДС с вознаграждений нерезидентов, выплачиваемых им белорусскими плательщиками за поиск для них потенциальных покупателей, в том числе с использованием программных продуктов и электронных платформ. Примером таких услуг является, например, сервис Uber, плату за использование которого производят белорусские перевозчики пассажиров», — отмечают в МНС.
Изменения ради рейтинга Doing Business
Игорь Скринников рассказал сегодня во время пресс-конференции о том, что налоговые органы будут работать над совершенствованием администрирования НДС, что позволит улучшить
В последнем рейтинге ВБ Беларусь в целом улучшила свои позиции, поднявшись с 44-го на 37-е место, но в рейтинге по позиции «Налогообложение» опустилась с 95-го на 99-е место.
«Мы потеряли несколько позиций, потому что с этого года Всемирным банком были изменены критерии оценки. Одним из основополагающих критериев сейчас являются сроки и порядок возврата сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. Мы абсолютно прекрасно понимаем эти критерии и готовы в этом направлении работать, чтобы вернуть утраченные позиции в рейтинге по налогообложению», — сказал Скринников.
Напомним также, что с 2018 года в Беларуси
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Сегодня представители МНС дали пресс-конференцию, на которой рассказали о том, каким будет 2017 год. 240 тысяч «писем счастья» для тунеядцев
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