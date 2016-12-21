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В Минске выбрали лучшие инновационные проекты 2016 года
21.12.2016 21:35 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. В большом конференц-зале инкубатора малого предпринимательства КУП "Молодежная социальная служба" 21 декабря награждены победители и финалисты седьмого республиканского конкурса инновационных проектов, сообщила пресс-служба Госкомитета по науке и технологиям.
Председатель ГКНТ Александр Шумилин отметил, что за 2010—2015 годы рассмотрено более 600 проектов. "Установилась уверенная тенденция увеличения с каждым годом количества участников конкурса: с 43 заявок в 2011 году до 161 — в 2015-м. В 2016 году было 172 заявки", — сказал Шумилин.
Он сообщил, что в нынешнем году наибольшее количество заявок подано по направлению "Информатика, информатизация и космические исследования" — 27. IT-сфера лидировала и в прошлом году (24 проекта). На втором месте по количеству заявок (17) — направление "Естественные науки", на третьем — "Машиностроение" и "Фотоника, оптомикроэлектроника, радиоэлектроника и приборостроение" — по 9 проектов.
"Необходимо отметить высокий уровень подготовки представленных в этом году на конкурс материалов, а также глубину проработки вопросов тех направлений научно-технической деятельности, по которым были заявлены инновационные проекты. Впервые за годы проведения среди победителей и призеров конкурса в 2016 году была реализована дальнейшая коммерциализация трех проектов, каждый из которых получил сертификат на сумму 1.680 белорусских рублей", — подчеркнул председатель ГКНТ.
Победителем в 2016 году в номинации "Лучший инновационный проект" стал Владимир Меламед — проект "Раневые покрытия с нановолокнами природного биополимера хитозана". В номинации "Лучший молодежный инновационный проект" победили Александр Рубанов (Плисская СШ им. В.А.Микулича), Валерий Клюка (СШ № 27 г. Гомеля) и Сергей Шейбут (СШ № 38 г. Гомеля) — за образовательный интернет-проект "Наука — детям".
Основным результатом проводимого конкурса является отобранный перечень инновационных проектов для дальнейшего содействия в поиске инвестиционной поддержки. Участниками конкурса выступают вузы, госучреждения, предприятия, авторские коллективы, индивидуальные предприниматели, физические лица.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. В большом конференц-зале инкубатора малого предпринимательства КУП "Молодежная социальная служба" 21 декабря награждены победители и...
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