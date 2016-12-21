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Мясникович призвал сенаторов "вникнуть в вопросы ЖКХ" перед намеченными на весну парламентскими слушаниями по этой тематике
21.12.2016 21:03 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Выступая 21 декабря на закрытии первой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси шестого созыва, спикер верхней палаты Михаил Мясникович особое внимание коллег обратил на подготовку к намеченным на весну следующего года парламентским слушаниям на тему ЖКХ.
Проведение слушаний инициировала как раз верхняя палата парламента. Сначала планировалось провести их до конца года, но потом было принято решение об "открытой дате" данного мероприятия.
Тема слушаний: "О совершенствовании правовых, организационных и экономических основ развития и деятельности жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь по созданию благоприятных условий жизнеобеспечения населения".
По словам Мясниковича, "чтобы весной эффективно провести эти парламентские мероприятия, надо серьезно подготовиться, иначе ожидаемого результата не получим".
"Члены Совета Республики, работающие на местах, обязаны серьезно вникнуть в вопросы функционирования ЖКХ, выработать и принять при необходимости совместно с хозяйствующими субъектами и властными структурами дополнительные решения, организовать исполнение указаний президента и правительства", — поставил задачу спикер верхней палаты.
Он заявил, что не надо ждать слушаний в Совете Республики. "Будет лучше, если злободневные вопросы ЖКХ не откладывать на потом, решать сейчас, а лучше — работать на упреждение", — сказал он.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Мясникович призвал сенаторов "вникнуть в вопросы ЖКХ" перед намеченными на весну парламентскими слушаниями по этой тематике
Минск, 21 декабря. Выступая 21 декабря на закрытии первой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси шестого созыва, спикер верхней палаты Михаил...
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