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Лукашенко потребовал обеспечить в 2017 году 500-долларовую среднюю зарплату, "чего бы это ни стоило"
21.12.2016 20:27 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 декабря. В ходе назначения новых руководителей своей администрации Александр Лукашенко вернулся к теме увеличения средней зарплаты в стране до 500 долларов в 2017 году.
"Еще раз подчеркиваю: 500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их", — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.
БелаПАН.
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Лукашенко потребовал обеспечить в 2017 году 500-долларовую среднюю зарплату, "чего бы это ни стоило"
Минск, 21 декабря. В ходе назначения новых руководителей своей администрации Александр Лукашенко вернулся к теме увеличения средней зарплаты в стране до 500...
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