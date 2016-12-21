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Лукашенко потребовал обеспечить в 2017 году 500-долларовую среднюю зарплату, "чего бы это ни стоило"

21.12.2016 20:27 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 21 декабря. В ходе назначения новых руководителей своей администрации Александр Лукашенко вернулся к теме увеличения средней зарплаты в стране до 500 долларов в 2017 году.

"Еще раз подчеркиваю: 500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их", — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 декабря. В ходе назначения новых руководителей своей администрации Александр Лукашенко вернулся к теме увеличения средней зарплаты в стране до 500...

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