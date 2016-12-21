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Бизнес-союзы Беларуси, Эстонии и Мальты призвали Европарламент как можно скорее отменить ограничения на поставку белорусского текстиля в ЕС

21.12.2016 19:46 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 21 декабря. Бизнес-союзы Беларуси, Эстонии и Мальты призвали Европарламент как можно скорее отменить ограничения на поставку белорусского текстиля в ЕС, сообщили БелаПАН в пресс-службе Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского.

Под письмом с соответствующим обращением в адрес европейских парламентариев подписались президент Эстонской ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) Керсти Крачт, исполнительный консул Мальтийской палаты малого и среднего бизнеса (GRTU) Ноэл Гаукт и директор белорусского Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского Жанна Тарасевич.

В обращении констатируется, что, несмотря на снятие почти всех санкций ЕС с Беларуси, ограничения на поставку текстиля из страны де-факто остаются в виде квот и лимита на размер единовременной поставки. В частности, лимит объема разовой поставки (5 тыс. кг) применяется к 11 востребованным позициям текстильных товаров, таких как женские костюмы, мужские сорочки, постельное белье. Квоты касаются 22 позиций, в том числе синтетических, шерстяных и полушерстяных тканей и пряжи.

"Ограничения препятствуют торговле с ЕС, в том числе лимит по объему разовой партии товаров негативно отражается на логистике поставок, увеличивает удельные расходы и административные издержки сторон сделок", — говорится в заявлении.

Авторы письма приветствуют подготовленный проект решения Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт белорусского текстиля и выражают уверенность, что оперативное принятие такого решения поспособствует укреплению экономических отношений, как это предполагает инициатива "Восточное партнерство".


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 декабря. Бизнес-союзы Беларуси, Эстонии и Мальты призвали Европарламент как можно скорее отменить ограничения на поставку белорусского текстиля в ЕС,...

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